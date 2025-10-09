Niğde'de tam 4 kuşaktır üretiyorlar! Talep var ama beğenmediğini asla satmıyor!
Kaynak : Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)
Niğde'nin Bor ilçesinde 6 yaşından beri çan yapımıyla uğraşan Dağhan Demirörs, ailesinin 4. kuşak temsilcisi olarak kaybolmaya yüz tutmuş mesleği yaşatıyor. Zahmetli üretim sürecine rağmen titizlikle çalışan Demirörs, her çanı önce kendi beğeniyor, beğenmediğini ise asla satışa sunmuyor.
Çanları hayvancılık yapanların satın aldığını söyleyen Demirörs, çana olan ilginin her geçen gün azaldığını ancak az da olsa taleplerin devam ettiğini anlattı. Aile mesleği olan çancılığı sürdürmeye kararlı olduğunu anlatan Demirörs, "Çocuk yaşta dedemin babamın iş yerinde çancılık mesleğine ilk adamlarımı attım. Şimdi eski yoğunluk yok ama çan hala özellikle çobanlar için vazgeçilmez. 4'üncü kuşak olarak aile geleneğini sürdürüyordum" dedi.
Çan yapım sürecini de detaylarıyla aktaran Demirörs, sacın kalınlığı ve büyüklüğünün belirlenmesinden başlayarak şablonla kesim, ocakta dövme, birleştirme, bakır kaplama, temizlik ve akort aşamalarının tamamlandığını belirtti.
"Her çanı önce kendim beğeniyorum, eğer beğenirsem satıyorum, beğenmezsem satışa sunmuyorum" diyen Demirörs" Çancılık kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında. İş çok zahmetli, gözlerde ve kollarda yıpranmalar oluyor, sürekli ayakta çalışıyoruz. Çocuklarımın yanında yetişmesini isterim ama işin zorlukları büyük" diye konuştu.