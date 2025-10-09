Niğde'de tam 4 kuşaktır üretiyorlar! Talep var ama beğenmediğini asla satmıyor!

2

Çanları hayvancılık yapanların satın aldığını söyleyen Demirörs, çana olan ilginin her geçen gün azaldığını ancak az da olsa taleplerin devam ettiğini anlattı. Aile mesleği olan çancılığı sürdürmeye kararlı olduğunu anlatan Demirörs, "Çocuk yaşta dedemin babamın iş yerinde çancılık mesleğine ilk adamlarımı attım. Şimdi eski yoğunluk yok ama çan hala özellikle çobanlar için vazgeçilmez. 4'üncü kuşak olarak aile geleneğini sürdürüyordum" dedi.