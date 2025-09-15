Niğde'de hasat başladı! Don vurdu ama çiftçi vazgeçmedi

3

Bu yıl yaşanan zirai don olayına da değinen Vali Çelik, üreticilerin zorlu süreci devletin destekleri ve alınan tedbirlerle aşacaklarını ifade ederek, çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Niğde’nin çilek üretiminde Türkiye genelinde önemli bir paya sahip olduğunu hatırlatan Vali Çelik, yaklaşık bin 860 dekar alanda yapılan üretimin istihdam ve ekonomiye katkı sağladığını belirterek, "Hasadın tüm üreticilerimize hayırlı, bol ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.