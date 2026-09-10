Niğde'de atadan kalma yöntemlerle tüf mağaralarda üretiliyor! Yerin 14 metre altında saklanıyor: 'Antik çağda kralların sofrasında bulunurdu'

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Tabal peynirini inek sütünden yaptıklarını belirten Erbişim, şöyle devam etti:



"Önce sütü mayalıyoruz, teleme haline getiriyoruz, daha sonra 72 derece sıcaklıkta telemeyi haşlayarak kalıplara döküyoruz. Peynirin içerisinde gözenekler var, bu delikleri açabilmesi için çeşitli faydalı bakteriler de ilave ediyoruz. Daha sonra peyniri mandıradan getirip mağaraya bezleyerek koyuyoruz. Peynirimiz 6-8 ay gibi bir süreç sonrasında da küfleniyor. Dışını önce beyaz bir küf kaplıyor, sonra mavimsi, yeşilimsi bir küf oluyor. En sonunda da kırmızı bir küf oluyor. Küf kırmızıya döndüğünde peynir olgunlaşmış demektir. Bu peyniri daha sonra temizliyoruz. Bezleyip, etiketleyip satışa sunuyoruz."