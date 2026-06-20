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Nesli koruma altında olan su samuru ile yunus balıkları denizde görüntülendi

20.06.2026 - 19:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak Çayı'nda nesli koruma altında bulunan su samuru ile Cide ilçesinde liman bölgesinde yunus balıkları görüntülendi.

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Kastamonu’nun Taşköprü ilçe merkezinden geçen Gökırmak Çayı'nda nesli koruma altında olan su samuru, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

2Nesli koruma altında olan su samuru ile yunus balıkları denizde görüntülendi

Bir süre su yüzeyinde hareket eden ve yiyecek arayan su samuru, daha sonra gözden kayboldu.

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3Nesli koruma altında olan su samuru ile yunus balıkları denizde görüntülendi

Ayrıca Cide ilçesinde de liman bölgesinde yunus balıkları görüldü.

4Nesli koruma altında olan su samuru ile yunus balıkları denizde görüntülendi

Cide Limanı'nda sahile yakın yüzen yunus balıkları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

5Nesli koruma altında olan su samuru ile yunus balıkları denizde görüntülendi

 

 

6Nesli koruma altında olan su samuru ile yunus balıkları denizde görüntülendi

 

 

7Nesli koruma altında olan su samuru ile yunus balıkları denizde görüntülendi

 

 

8Nesli koruma altında olan su samuru ile yunus balıkları denizde görüntülendi

 

 