Nesli koruma altında olan su samuru ile yunus balıkları denizde görüntülendi
20.06.2026 - 19:38Güncellenme Tarihi:
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak Çayı'nda nesli koruma altında bulunan su samuru ile Cide ilçesinde liman bölgesinde yunus balıkları görüntülendi.
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçe merkezinden geçen Gökırmak Çayı'nda nesli koruma altında olan su samuru, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Bir süre su yüzeyinde hareket eden ve yiyecek arayan su samuru, daha sonra gözden kayboldu.
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Ayrıca Cide ilçesinde de liman bölgesinde yunus balıkları görüldü.
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Cide Limanı'nda sahile yakın yüzen yunus balıkları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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