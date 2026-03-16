Nafile Namazı Nasıl Kılınır? Kadir Gecesinde Kılınabilecek Nafile Namazları, Niyeti ve Kılınışları
Müslümanlar için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi, hem Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olması hem de bin aydan daha hayırlı oluşuyla ibadetlerin yoğunlaştığı müstesna zamanlardan biridir. Bu mübarek gecede kılınacak nafile namazlar, yapılan dua ve tövbelerin kabulüne vesile olduğuna inanıldığı için büyük merak konusu oluyor. Özellikle “Nafile Namazı Nasıl Kılınır?”, “Kadir Gecesinde kılınacak namazlar nelerdir?”, “Nafile namazın niyeti nasıl edilir?”, “Kadir Gecesi ibadetleri neler olmalı?” gibi sorular Ramazan ayının son günlerine girildikçe en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte Kadir Gecesinde kılınabilecek nafile namazları, detaylı niyetleri ve adım adım kılınış şekilleri…
Kadir Gecesi Neden Önemlidir?
Kadir Suresi’nde, bu gecenin “bin aydan daha hayırlı” olduğu belirtilir. Bu nedenle Müslümanlar, Kadir Gecesini ibadetle değerlendirmeye büyük önem verir. Özellikle nafile namaz, teheccüd, tesbih namazı, dua ve zikirler bu geceyi ihya etmenin en bilinen yollarındandır.
KADİR GECESİNDE KILINABİLECEK NAFİLE NAMAZLARI
1. İki Rekâtlık Niyet Namazı (Kadir Gecesi Nafile Namazı)
Bu namaz, Allah’a yakınlaşma niyetiyle kılınan en basit ve en çok tercih edilen nafile namazlardan biridir.
Niyeti:“Yâ Rabbi, senin rızan için Kadir Gecesi hürmetine nafile namaz kılmaya niyet ettim.”
Kılınışı:2 rekât olarak kılınır.Her rekâtta Fatiha’nın ardından dilediğiniz kısa bir sure okunabilir.Selam verildikten sonra dua edilmesi tavsiye edilir.
2. Tesbih Namazı
Kadir Gecesinde en çok tavsiye edilen nafile namazlardan biridir.Niyeti:“Allah rızası için tesbih namazı kılmaya niyet ettim.”Kılınışı özetle:Her rekâtta toplam 75 defa “Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber” tesbihi okunur.Toplamda 4 rekâttır ve 300 tesbih tamamlanır.
3. Teheccüd Namazı
Gece namazı olarak bilinen teheccüd namazı, özellikle Kadir Gecesinde büyük sevaplara vesile olduğuna inanılan ibadetlerden biridir.Niyeti:“Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya niyet ettim.”Kılınışı:Genellikle 2, 4, 6 veya 8 rekât olarak kılınabilir.Her rekâtta Fatiha ve kısa sureler okunur.
4. Hacet Namazı
Kadir Gecesinde dilek ve istekler için kılınan nafile bir namazdır.Niyeti:“Yüce Allah’ın rızasını ve hayırlı dileklerimin kabulünü umarak hacet namazı kılmaya niyet ettim.”
Kılınışı:2 veya 4 rekât olarak kılınır.Selamdan sonra hacet duası yapılır.