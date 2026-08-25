Müşterisinin elektrik işini yaparken hayvancılığa başladı! Hayatı tamamen değişti, 200 hayvanla dev çiftlik sahibi oldu!

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Kaval, elektrikçilik yaptığını ve hayvancılık sektörüne TKDK'nın destekleri sayesinde yöneldiğini belirterek, "Daha önce bu işi yapmıyordum. Normalde esnafım elektrikçiyim. TKDK'nın yapmış olduğu besi ahırlarının elektrik işlerini yapıyordum. Daha sonra TKDK'nın Kahramanmaraş'taki genel koordinatörü Harun Bey, 'Mehmet, sen de yapabilirsin. Sen de yap, sen niye yapmıyorsun?' diyerek bizi teşvik etti. Biz de bu işe başladık. Önce yerimizi aldık, ardından başvurumuzu ve ruhsatımızı aldık. Başvurumuzu yaptık ve destek almaya hak kazandık. Geçen sene de çok şükür tesisimizi tamamladık. İkinci ayda hayvanlarımızı içeri bıraktık. TKDK'nın çok güzel destekleri var. KDV iadesiyle beraber yüzde 90'a varan hibe destekleri bulunuyor.