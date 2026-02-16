Muşlu besicilerin ahırlarında kuzu ve oğlak heyecanı! 600 bin yeni misafir için mesai başladı

3

Kentin hem bitkisel hem de hayvansal üretim kapasitesinin yüksek olduğunu belirten Gönç, "Şubat ve mart aylarında doğumlar başlıyor. Bu yıl yaklaşık 600 bin civarında kuzu ve oğlağı kimliklendirip kayıt altına almayı hedefliyoruz." dedi.



Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde bölgede ciddi bir tecrübenin söz konusu olduğunu anlatan Gönç, şöyle konuştu: