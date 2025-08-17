Munzur'u Mamekifest heyecanı sardı! Akrobasi ve müzik Tunceli'de birleşti

2

Vali Şefik Aygöl, amaçlarının doğaya dikkat çekmek olduğunu belirterek, “Bu etkinliğin içerisinde doğa var, sanat var, kültür var, eğlence var, spor var. Aslında her yaşa herkese göre güzel etkinliklerimiz var. Bunun içerisinde de malumunuz dünyanın en güzel bölgelerinden biri, Munzur'un kenarındayız. Bu Munzur'un güzelliğini dünyaya tanıtmak amacıyla bugün ismini de özellikle ‘1062 Munzur’ diye koyduğumuz bir etkinliğimiz var. Şimdi bir sürüş yapacağız. Bu sürüşte de özellikle hem bölge illerinden gelen motorcularımız hem yereldeki motorcularımızla beraber şu anda sürüşü gerçekleştireceğiz. Burada doğaya, güzelliğe, turizme dikkat çekmek için bir çalışma yapıyoruz.