Muğla'nın o ilçesinde sevindiren gelişme! Yağışlardan sonra barajlardaki doluluk yüzde 80'lere vardı

Bu yağış eksikliği, son 1 hafta içerisinde gelen yağışlarla kendini tamamlama eğilimine girdi. Kentsel altyapıdaki eksiklikler dolayısıyla kent merkezlerinde taşkınlar meydana gelirken, üst havzalarda bulunan rezervuarlarımız doldu. Bodrum'a içme suyu temin eden iki önemli barajdan biri olan Geyik Barajı, geçtiğimiz yıl tamamen boşalmıştı. Şu an yüzde 81 doluluk oranına sahip. Mumcular Barajı ise ölü hacmin altındaydı. Uzun bir süredir Mumcular Barajı'ndan su temini mümkün değildi. Bugün itibarıyla Mumcular Barajı'nda yüzde 30'un üzerinde su bulunuyor" dedi.