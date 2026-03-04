Muğla'nın kutsal taşı kayboldu! 'Çocuğu olmayan aileler buraya gelip dua ederdi'

4

'BİZİ ÜZEN MEKANIN SİMGESİ OLAN TAŞIN KAYBOLMASI'



Muhtar Baykara, türbedeki zatın halk arasında önemli bir anlamı olduğunu belirterek, “Çocuğu olmayan aileler buraya gelip dua eder, dilek diler, tesbih ağacına bez bağlar ve delikli taşa para koyarlardı. Rivayete göre, bu şekilde dua eden ve dilekte bulunan ailelerin çocuk sahibi olduğu bilinmektedir. Ayrıca yılın belirli ve önemli günlerinde buraya nur indiği anlatılmaktadır. Bu, halk arasında abartı ya da bir hikaye olarak değil, gerçek bir olay olarak kabul edilir. Bizi asıl üzen konu, böylesine önemli bir mekanın simgesi olan taşın kaybolmasıdır" dedi.