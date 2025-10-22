Minik dostlarına şefkat elini uzattı! Erzurum'da imamdan örnek davranış: Camideki kedileri leğende bebek gibi yıkıyor
Kaynak : AA
Erzurum'un Hınıs ilçesindeki Astsubay Ömer Halisdemir Cami İmamı Yunus Çaykara, sadece vaazlarıyla değil, hayvanlara gösterdiği olağanüstü merhametle de tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Cami bahçesindeki yaklaşık $10$ kediye sahip çıkan İmam Çaykara, minik dostlarının günlük ihtiyaçlarını cemaatle birlikte karşılıyor.
Yunus Çaykara, AA muhabirine, camide, vaazlarda sık sık merhametten ve hoşgörüden bahsettiklerini söyledi.
Merhametin sadece insanlara değil, hayvanlara karşı da gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Çaykara, şöyle konuştu:
"Hem bir farkındalık oluşsun hem insanlarımız bilinçlensin diye camimizde 10 civarında kedinin bakımını üstlendik. Onların günlük mama ve su ihtiyaçları ile tedavilerini yerine getiriyoruz. Herhangi bir hastalık olduğu zaman ne lazımsa onun tedavisini veteriner hekim desteğiyle yerine getiriyoruz. Kedilerin bakımını cami cemaatimizle yapıyoruz."
Çaykara, ilçede kışın zorlu geçtiğine işaret ederek, "Coğrafyamız soğuk bir coğrafya. Kışın eksi 30'ları dahi görebiliyoruz. Bu nedenle kışın hayvanlar üşümesin, sıkıntı yaşamasın diye camimizin altında bir yer var. Isıtmalarını da açarak hayvanların burada barınmalarını sağlıyoruz." dedi.