GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMinik dostlarına şefkat elini uzattı! Erzurum'da imamdan örnek davranış: Camideki kedileri leğende bebek gibi yıkıyor
HaberlerGündem Haberleri Minik dostlarına şefkat elini uzattı! Erzurum'da imamdan örnek davranış: Camideki kedileri leğende bebek gibi yıkıyor

Minik dostlarına şefkat elini uzattı! Erzurum'da imamdan örnek davranış: Camideki kedileri leğende bebek gibi yıkıyor

22.10.2025 - 11:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Erzurum'un Hınıs ilçesindeki Astsubay Ömer Halisdemir Cami İmamı Yunus Çaykara, sadece vaazlarıyla değil, hayvanlara gösterdiği olağanüstü merhametle de tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Cami bahçesindeki yaklaşık $10$ kediye sahip çıkan İmam Çaykara, minik dostlarının günlük ihtiyaçlarını cemaatle birlikte karşılıyor.

1Minik dostlarına şefkat elini uzattı! Erzurum'da imamdan örnek davranış: Camideki kedileri leğende bebek gibi yıkıyor

Erzurum'da cami bahçesinde sahip çıktığı kedileri leğende bebek gibi yıkayan imam, hayvan sevgisiyle örnek oluyor.

Hınıs ilçesindeki Astsubay Ömer Halisdemir Cami imamı Yunus Çaykara, kedilere gösterdiği şefkatle takdir topluyor.

2Minik dostlarına şefkat elini uzattı! Erzurum'da imamdan örnek davranış: Camideki kedileri leğende bebek gibi yıkıyor

Cami çevresinde bulunan yaklaşık 10 kediye sahip çıkan imam Çaykara, cami cemaatiyle minik patilerin günlük tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mamayla düzenli beslediği kedileri leğende bebek gibi yıkayıp cami içerisine de alan Çaykara, hayvan sevgisini cami cemaatine aşılıyor.

3Minik dostlarına şefkat elini uzattı! Erzurum'da imamdan örnek davranış: Camideki kedileri leğende bebek gibi yıkıyor

Yunus Çaykara, AA muhabirine, camide, vaazlarda sık sık merhametten ve hoşgörüden bahsettiklerini söyledi.

Merhametin sadece insanlara değil, hayvanlara karşı da gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Çaykara, şöyle konuştu:

4Minik dostlarına şefkat elini uzattı! Erzurum'da imamdan örnek davranış: Camideki kedileri leğende bebek gibi yıkıyor

"Hem bir farkındalık oluşsun hem insanlarımız bilinçlensin diye camimizde 10 civarında kedinin bakımını üstlendik. Onların günlük mama ve su ihtiyaçları ile tedavilerini yerine getiriyoruz. Herhangi bir hastalık olduğu zaman ne lazımsa onun tedavisini veteriner hekim desteğiyle yerine getiriyoruz. Kedilerin bakımını cami cemaatimizle yapıyoruz."

5Minik dostlarına şefkat elini uzattı! Erzurum'da imamdan örnek davranış: Camideki kedileri leğende bebek gibi yıkıyor

Çaykara, ilçede kışın zorlu geçtiğine işaret ederek, "Coğrafyamız soğuk bir coğrafya. Kışın eksi 30'ları dahi görebiliyoruz. Bu nedenle kışın hayvanlar üşümesin, sıkıntı yaşamasın diye camimizin altında bir yer var. Isıtmalarını da açarak hayvanların burada barınmalarını sağlıyoruz." dedi.