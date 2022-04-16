Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun transferdeki ana hedefi! Burak Yılmaz'a Galatasaray'dan çifte onay...

VAKİT KAYBEDİLMEYECEK

Fanatik'in haberine göre; Metin Öztürk'ün beraber çalışacağı Levent Nazifoğlu da, Eşref Hamamcıoğlu'nun futbolun başına getireceği Cenk Ergün de yeni sezonda Burak Yılmaz'ı 1. veya 2. santrfor olarak Galatasaray kadrosunda görmek istiyor. Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da transfer görüşmeleri yaptığı Burak, şimdilik Sarı-Kırmızılılar'dan haber bekliyor. Yeni seçilecek yönetimin, kongre sonrası vakit kaybetmeden bu transferle ilgileneceği belirlendi.