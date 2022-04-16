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GalatasarayMetin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun transferdeki ana hedefi! Burak Yılmaz'a Galatasaray'dan çifte onay...
HaberlerGalatasaray Haberleri Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun transferdeki ana hedefi! Burak Yılmaz'a Galatasaray'dan çifte onay...
• 16 Nisan 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:

Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun transferdeki ana hedefi! Burak Yılmaz'a Galatasaray'dan çifte onay...

Galatasaray ile Burak Yılmaz arasındaki flört, 30 Nisan'da seçilecek olan yeni yönetimin de gündeminde yer tutacak gibi görünüyor. İbrasızlık kararı öncesi yeni sezon planlaması yapan Sarı-Kırmızılılar'da, sportif danışman Luis Campos'un Burak Yılmaz'la 850 bin Euro yıllık ücret artı maç başı primler üzerinden anlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü. Ancak bu transferde son karar yeni yönetime bırakılınca, 36 yaşındaki santrfor da beklemeye geçmişti.

• 16 Nisan 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:
1Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlunun transferdeki ana hedefi Burak Yılmaza Galatasaraydan çifte onay...
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Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçimde Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu yarışırken, iki başkan adayının da transferdeki ana hedefi Burak Yılmaz oldu... Milli golcünün Galatasaray'a transferinde yeni gelişmeler yaşandı.

2Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlunun transferdeki ana hedefi Burak Yılmaza Galatasaraydan çifte onay...

Son günlerde sıkça kulüp üyeleri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray'ın her iki başkan adayının da Burak Yılmaz transferine çok sıcak yaklaştığı öğrenildi.

3VAKİT KAYBEDİLMEYECEK

VAKİT KAYBEDİLMEYECEK

Fanatik'in haberine göre; Metin Öztürk'ün beraber çalışacağı Levent Nazifoğlu da, Eşref Hamamcıoğlu'nun futbolun başına getireceği Cenk Ergün de yeni sezonda Burak Yılmaz'ı 1. veya 2. santrfor olarak Galatasaray kadrosunda görmek istiyor. Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da transfer görüşmeleri yaptığı Burak, şimdilik Sarı-Kırmızılılar'dan haber bekliyor. Yeni seçilecek yönetimin, kongre sonrası vakit kaybetmeden bu transferle ilgileneceği belirlendi.

4TÜRKİYEYE DÖNMEK İSTİYOR

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Fransa'da Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki Burak Yılmaz, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Türkiye'ye dönmek istiyor. A Milli Takım kariyerine nokta koyan tecrübeli futbolcu, Lig'de 1 veya 2 sezon daha oynadıktan sonra jübilesini yapmayı hedefliyor. Burak, aktif bıraktıktan sonra da yine Türk futbolunun içinde görev almayı planlıyor.

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İSTEYEN SADECE GALATASARAY DEĞİL!

Burak Yılmaz'ın peşindeki tek kulüp Galatasaray değil. Beşiktaş ve Adana Demirspor da Burak'la ciddi şekilde ilgileniyor. A Milli Takım kariyerine nokta koyan ve futbolu Türkiye'de bırakmak isteyen Burak Yılmaz'ın, gündemdeki diğer teklifleri de değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında. Galatasaray'da yeni yönetimin deneyimli yıldız hakkında takınacağı tavır şimdiden merak konusu haline geldi.

6Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlunun transferdeki ana hedefi Burak Yılmaza Galatasaraydan çifte onay...

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