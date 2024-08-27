Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor!
Son dakika haberine göre yurdun birçok bölgesinde sağanak yağışlar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay kıyıları, Bilecik ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatler İç Ege ile yarın öğle saatlerinde Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
• 27 Ağustos 2024 - 18:56 • Son Güncelleme:
• 27 Ağustos 2024 - 18:56 • Son Güncelleme: