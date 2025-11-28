Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi
Son dakika haberine göre sağanak yağışlar yurdun büyük bir kısmında etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Prof. Dr. Orhan Şen 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusuna yanıt verdi.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a yağacak kar için tarih verdi. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Yediden yetmişe herkesin İstanbul’a karşı kar sevdası vardır ama bu sene daha erken. Bu sene İstanbul’a kar büyük bir ihtimalle ocak ayının ikinci yarısı gibi yani ocak ayı ortalarında gelecek. Çünkü kutuplardan sarkan soğuk hava ancak o zaman bizim enlemlerimizi etkilemeye başlayacak. Dolayısıyla aralık ayında daha ılıman bir hava gözüküyor. Anadolu tarafında Aralık ayının ikinci yarısında kar görülebilir. Pazar günü yüksek kesimlerde kar yağışı olacak. Doğu Anadolu'da pazar günü kar yağışı görülecek.
Bugün Türkiye'nin genelinde mevsim normallerin üzerinde sıcaklıklar gidiyor. İstanbul'da bugün 19 derece esasında. Bu mevsimde 15-16 derece olması lazım gelirken. 19 derecelik sıcaklık var. Sıcaklıklar yüksek ve bu sıcaklıklar da bu şekilde devam edecek gibi geliyor önümüzdeki günlerde.
Ama hafta sonu dahil olmak üzere yarından itibaren batı bölgelerimizde de yağış geliyor. Hatta ve hatta cumartesi pazar günü neredeyse Türkiye'nin her tarafında yağış var. Ama bu yağış demin söylediğim gibi iç ve batı bölgelerde güneyde kuzeyde yağmur şeklinde. Sadece Pazartesi günü Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur şeklinde."
Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Malatya'da pazar günü kuvvetli kar yağışları öngörülüyor. Pazartesi günü Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum, Gümüşhane ve Erzincan'da kar yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
SARI KODLU ALARM VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir illeri için sarı alarm verildi. Öğleden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği açıklandı. Bu bölgeler için "sarı" kodlu uyarı verildiği belirtilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI (Marmara, Ege):
Yapılan son değerlendirmelere göre; halihazırda kuzeybatı kesimlerde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir'in batısı), Kıyı Ege (İzmir, Aydın), Manisa'nın batısı ile Denizli'nin güney ve batısında kuvvetli (21-60 kg/m2), Muğla il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) olması bekleniyor. Yarın (Cumartesi) akşam saatlerinde etkisini kaybedecek olan kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve Ege'nin güney kıyılarında hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI(Akdeniz):
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren batısından başlamak üzere zamanla il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 13°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 12°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli, güney kıyıları ve Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli olmak üzere, bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya kıyılarında kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 12°C, 25°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA 15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 4°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ -1°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE 7°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 13°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 2°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
RİZE 10°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 23°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 9°CParçalı ve az bulutlu
KARS -7°C, 10°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA 3°C, 7°CParçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 15°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
MARDİN 10°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT 7°C, 16°CParçalı ve az bulutlu