Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

13

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli, güney kıyıları ve Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli olmak üzere, bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MUĞLA 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı