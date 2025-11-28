GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMeteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

28.11.2025 - 19:14Güncellenme Tarihi:

Son dakika haberine göre sağanak yağışlar yurdun büyük bir kısmında etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Prof. Dr. Orhan Şen 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusuna yanıt verdi.

1Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a yağacak kar için tarih verdi. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

2Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

"Yediden yetmişe herkesin İstanbul’a karşı kar sevdası vardır ama bu sene daha erken. Bu sene İstanbul’a kar büyük bir ihtimalle ocak ayının ikinci yarısı gibi yani ocak ayı ortalarında gelecek. Çünkü kutuplardan sarkan soğuk hava ancak o zaman bizim enlemlerimizi etkilemeye başlayacak. Dolayısıyla aralık ayında daha ılıman bir hava gözüküyor. Anadolu tarafında Aralık ayının ikinci yarısında kar görülebilir. Pazar günü yüksek kesimlerde kar yağışı olacak. Doğu Anadolu'da pazar günü kar yağışı görülecek.

3Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

Bugün Türkiye'nin genelinde mevsim normallerin üzerinde sıcaklıklar gidiyor. İstanbul'da bugün 19 derece esasında. Bu mevsimde 15-16 derece olması lazım gelirken. 19 derecelik sıcaklık var. Sıcaklıklar yüksek ve bu sıcaklıklar da bu şekilde devam edecek gibi geliyor önümüzdeki günlerde.

4Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

Ama hafta sonu dahil olmak üzere yarından itibaren batı bölgelerimizde de yağış geliyor. Hatta ve hatta cumartesi pazar günü neredeyse Türkiye'nin her tarafında yağış var. Ama bu yağış demin söylediğim gibi iç ve batı bölgelerde güneyde kuzeyde yağmur şeklinde. Sadece Pazartesi günü Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur şeklinde."

5Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Malatya'da pazar günü kuvvetli kar yağışları öngörülüyor. Pazartesi günü Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum, Gümüşhane ve Erzincan'da kar yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

6Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

SARI KODLU ALARM VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir illeri için sarı alarm verildi. Öğleden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği açıklandı. Bu bölgeler için "sarı" kodlu uyarı verildiği belirtilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

7Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

8Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

9Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI (Marmara, Ege):

Yapılan son değerlendirmelere göre; halihazırda kuzeybatı kesimlerde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir'in batısı), Kıyı Ege (İzmir, Aydın), Manisa'nın batısı ile Denizli'nin güney ve batısında kuvvetli (21-60 kg/m2), Muğla il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) olması bekleniyor. Yarın (Cumartesi) akşam saatlerinde etkisini kaybedecek olan kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve Ege'nin güney kıyılarında hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI(Akdeniz):

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren batısından başlamak üzere zamanla il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

12Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 13°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 12°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli, güney kıyıları ve Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli olmak üzere, bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya kıyılarında kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ -1°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu

16Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 13°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu

17Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 2°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

RİZE 10°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

18Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

KARS -7°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 3°C, 7°CParçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

19Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

MARDİN 10°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 7°C, 16°CParçalı ve az bulutlu