Mersin'de işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak : Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)-

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen feci kazada, tarım işçilerini taşıyan bir minibüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 VLP 55 plakalı minibüs, 10 metreden yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, 5 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 14 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.