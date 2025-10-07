Mersin'de heyecanlandıran keşif! Toprağın altından çıkan dev iskelet şaşkına çevirdi

3

Mersin'in tarih ve kültürel miras anlamında son derece önemli bir kent olduğuna da dikkat çeken Vali Toros," Ama aynı zamanda denizlerinden, dağlarından, kıyılarından, ormanlarına kadar da önemli bir biyoçeşitliliğe sahip bir kentimiz. Bu anlamda da bu biyoçeşitliliği korumak, mirasımızı, kültürel ve tarihi mirası korumak anlamında da hem korunmak hem de gelecek nesillere aktarmak anlamında da önemli bir çalışma yürütüyoruz. Bu kararı veren arkadaşları kutluyorum. 4 yıl sonrayı hedefleyerek bu çalışmayı yürütmüşler. Bu anlamda da çene kemiği, kafatası, göğüs omurları, kuyruk omurları dâhil olmak üzere, hem bunun çıkartılması hem akademik çalışmalar, hem bunun sergilenmesi anlamında önemli bir çalışma olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Şaşırtıcı ve hakikaten de bilim anlamında katkı sunacak bir çalışma olmuş" diyerek sözlerini tamamladı.