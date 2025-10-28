Mersin'de hasat bitti! Rekolte düştü ama çiftçiye altın gibi kazanç sağladı
Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen beyaz Mut inciri, bu yıl 150 liradan alıcı buldu. Üreticiler, verimde düşüş olsa da kazançtan memnun.
Hasat başladığında kilogramı 250 lira olan incir, hasat süresince 150 liranın altına inmedi. Son ürünlerde kilogramı 150 TL'den satılan incir, üreticisini sevindirdi.
İncir üreticisi Mehmet Yıldız, "Bu yıl incir üreticinin yüzünü güldürdü. Sadece iklimsel olarak rekoltede düşüklüğü var. O da bu yıla has bir şey oldu. Ama şu anda 250 lira ile başlayan fiyatlarımız 150 lirayla sezonu kapattı. Kuru incirimiz ise 700 ile 800 lira arası satılıyor" dedi.