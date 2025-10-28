Mersin'de hasat bitti! Rekolte düştü ama çiftçiye altın gibi kazanç sağladı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
28.10.2025 - 16:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen beyaz Mut inciri, bu yıl 150 liradan alıcı buldu. Üreticiler, verimde düşüş olsa da kazançtan memnun.

Mersin'in Mut ilçesinde üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz Mut incirinin hasadı tamamlandı. Rengi, aroması, iriliği, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilen incir, bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü.

Hasat başladığında kilogramı 250 lira olan incir, hasat süresince 150 liranın altına inmedi. Son ürünlerde kilogramı 150 TL'den satılan incir, üreticisini sevindirdi.

İncir üreticisi Mehmet Yıldız, "Bu yıl incir üreticinin yüzünü güldürdü. Sadece iklimsel olarak rekoltede düşüklüğü var. O da bu yıla has bir şey oldu. Ama şu anda 250 lira ile başlayan fiyatlarımız 150 lirayla sezonu kapattı. Kuru incirimiz ise 700 ile 800 lira arası satılıyor" dedi.