Merkezefendi'de Off-road heyecanı sona erdi: Şampiyonlar belli oldu!
Kaynak : İHA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, bu yıl da gelenekselleşen motor sporları coşkusuna ev sahipliği yaptı! Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Petlas Türkiye Off-road Şampiyonası 5. Ayak Dendoff Yarışları, nefes kesen mücadelelere sahne oldu.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Petlas Türkiye Off-road Şampiyonası 5. Ayak Dendoff Yarışları, 5 kategoride 19 araç ve 38 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışın sonunda dereceye girenlere madalyaları ve kupaları takdim edildi.
Merkezefendi'de geleneksel hale gelen off-road yarışları, bu yıl da düzenlendi. Merkezefendi Belediyesi, Petlas Türkiye Off-road Şampiyonası 5. Ayak Dendoff Yarışları'na ev sahipliği yaptı.
Merkezefendi Belediyesi Off-road Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlara 5 kategoride 19 araç ve 38 sporcu ile çok sayıda Denizlili katıldı. Yoğun ilginin olduğu organizasyonun startını Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan verdi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışın sonunda dereceye girenlere madalyaları ve kupaları takdim edildi.
Etkinliğe olan ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Doğan, "Petlas Türkiye Off-road Şampiyonası 5. Ayak Dendoff Yarışları'mızı büyük bir heyecanla tamamladık ve ödül törenimizi gerçekleştirdik.
Emeği geçen tüm ekiplere, sporcularımıza ve bu heyecana ortak olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.
SSV Kategorisi'nde birinci İsrafil Akyüz - Mert Tepe, ikinci Salih Çarpışantürk - Mehmet Arda Demirkıran ve üçüncü ise Eren Alver - Onur Sırımoğlu oldu.
Otomobil Kategorisi'nde birinci Mustafa Gül - Serhat Dursun Akdemir, ikinci İsmail Ayhan - Arda Arslan ve üçüncü Durali Altınok - Serkan Sivri oldu.
Sporcular ödüllerini alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.