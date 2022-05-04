Melek Mosso: Bana 'Traktör Mosso' derler!
Melek Mosso, bayramın ilk gününde Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Göğüs ve bacak dekolteli mavi elbisesiyle gazetecilerin karşısına çıkan şarkıcı, muhabirlerin bayramını kutladı.
Melek Mosso, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahne aldı. Göğüs ve bacak dekolteli mavi elbisesiyle objektfilerin karşısına çıkan şarkıcı, basın mensuplarının bayramını kutladı. "Uzun zamandır benim için bayramlar sahnede geçiyor" diyen Mosso, "İnsan ailesiyle geçirdiği o güzel günleri özlemiyor değil” şeklinde konuştu.
"SOKAK MÜZİSYENLİĞİNDEN GELİYORUM"
Yaz sezonunu çalışarak geçireceğini belirten Mosso, "Biz hiç durmayacağız, şehir şehir gezeceğiz. Ben herkese söylüyorum arkadaşlarım iyi bilir, traktör Mosso. Bu lakabı kendim taktım. Bazı sanatçı arkadaşlarım soruyor, 'Bu tempoyu nasıl kaldırıyorsun, repertuarı nasıl kaldırabiliyorsun?' diye. Bilen bilir, ben sokak müzisyenliğinden geliyorum, sokakta alıştım. Oradan bu ses gürül gürül çıkıyor” ifadelerini kullandı.
"ARALARINDAN SIYRILMAK İNSANI ONORE EDİYOR"
'Bergen' albümünde seslendirdiği parçanın beş milyona ulaştığını dile getiren şarkıcı, "Bizim için çok iyi bir şey, albümün en çok dinlenen şarkısı oldu. Ondan önce çıkan Yeni Türkü albümünde ‘Karanfil’i söyledik, o da çok sevildi. Orada bir şekilde sıyrılmak insanı onore ediyor” dedi.
"EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALIYORUM"
İddialı açıklamalarda bulunan Melek Mosso, "Yaptığım işlerde emeğin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Ne kadar çok dinleniyorsan benim için o kadar önemli. Beni ilgilendiren ne kadar büyük bir kitleye ulaşıyor olmak. İnsanlar konuşsun diye değil, dinlesin diye benim şarkılarım” ifadelerini kullandı. Mosso’nun bu sözleri akıllara Gülşen’i getirdi.
"O SAYIYI MERAK EDİYORUM"
"Albüm çıkardıktan sonra tıklanma sayılarına bakıyor musunuz?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Kendi bestem olduğu zaman o sayıyı merak ediyorum. Bir iki hafta ne yazmışlar, ne kadar dinlenmiş diye bakabiliyorum. Baktıkça ilerlemediği için o yüzden sonrasında bakmıyorum” yanıtını verdi.
"ŞARKI ÇOK DİNLENDİĞİNDE KENDİMİ ÖZEL HİSSEDİYORUM""
Mosso, "Tribute albümlerinde birden fazla sanatçı oluyor, içinizde de tatlı bir rekabet oluyor mu? Tıklanma sayısı, beğeniler, geri dönüşler nasıl oluyor?" sorusunu, "Benim için öyle bir rekabet yok. Herkesin şahsına münhasır bir sesi ve tarzı var. Farklı sesleri bir araya getirmek için bu tribute albümleri var. Tabii kendimi özel bir yerde hissediyorum çok dinlendiğinde” şeklinde cevapladı.