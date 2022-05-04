Melek Mosso: Bana 'Traktör Mosso' derler!

"ŞARKI ÇOK DİNLENDİĞİNDE KENDİMİ ÖZEL HİSSEDİYORUM""

Mosso, "Tribute albümlerinde birden fazla sanatçı oluyor, içinizde de tatlı bir rekabet oluyor mu? Tıklanma sayısı, beğeniler, geri dönüşler nasıl oluyor?" sorusunu, "Benim için öyle bir rekabet yok. Herkesin şahsına münhasır bir sesi ve tarzı var. Farklı sesleri bir araya getirmek için bu tribute albümleri var. Tabii kendimi özel bir yerde hissediyorum çok dinlendiğinde” şeklinde cevapladı.