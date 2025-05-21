Meğer Rusların en sevdiği Türk şehri orasıymış! Türkiye reklamlarında en çok orası gösteriliyor

Turist sayısı 87 bini aştı





Bu yılki Ocak-Mayıs ayları arasınd düzenlenen 11 seferde gelen yolcu sayısı 9 bin 768, mürettebat sayısı ise 4 bin 813 olmak üzere toplamda 14 bin 581 kişi oldu. Seferlerin sürdüğü 34 ay bonca ise gerçekleşen 70 seferde yolcu sayısı 57 bin 40, mürettebat sayısı 30 bin 294 olmak üzere toplamda turist sayısı 87 bin 334 'e ulaştı.



Rus ses sanatçıları ve mankenler de Amasra'da



Gelen turistlerin arasında Rus ses sanatçıları ve mankenlerin yanı sıra turizm firma ile acentelerin sosyal medya, tanıtım ve reklam ekiplerinin de bulunduğu öğrenimdi.