Meğer Rusların en sevdiği Türk şehri orasıymış! Türkiye reklamlarında en çok orası gösteriliyor

Türkiye'nin reklam yüzü Amasra olacak
Çekim ekipleri, manken ve sanatçıların gün boyu Amasra'nın muhteşem doğası eşliğinde video görüntüleri aldı. Görüntülerin ise hazırlanan kısa klipler halinde Astoria Grande gemisinin sosyal medya hesabı ile gemiyle çalışan turizm firmalarının sosyal medya hesaplarında yayınlanacak. Hazırlanan yayınlanmaya başlanan ilk reklam, tanıtım kliplerindeki görüntülerin büyük bölümünde Amasra'nın yer aldı. Rus ses sanatçısının anlatımıyla yayınlanan klipte ise Amasra'nın muhteşem manzaralarına bol bol yer verilirken dünyanın bildiği İstanbul ile turizm şehirleri İzmir, Antalya gibi şehirlerden ise çok az görüntülere yer verilmesi dikkat çekti.
Gemi seferleri ile ilgili bilgi veren Amasra Belediyesi Meclis Üyesi Galip Kaan Başaran, "İlçemizin tanıtımı için dünya genelinde yürütülen reklam ve tanıtım çabalarımız olumlu sonuçlar vermeye başladı. Özellikle Rus turistler Amasra'mızı çok sevdi. Astoria Grande gemisinin ve birlikte çalıştığı turizm acentelerinin sosyal medya tanıtım ve çekim ekipleri de bölgemize geldi. Onlar da çekimler yaparak doğal ve kültürel güzelliklerimizi ülkelerinde tanıtacaklar" diye konuştu.