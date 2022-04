Meğer ilk transferini çoktan yapmış! Dünyaca ünlü golcünün kardeşi 4 gün sonra İstanbul'da

"Biz her Fenerbahçe maçına, deplasmandaki her maça aynı ciddiyetle gidiyoruz. Derbi maçlarının tabii ki önemi daha fazla. Taraftarımız ve camiamız bu maçlara daha fazla önem veriyor. Bu maçların kazanılması daha büyük moral motivasyon oluyor. Ama sonuçta hepsi 3 puan. Şu an şampiyonluk şansımız yok, o yüzden de 3 puanın da ötesinde başka bir motivasyon kaynağı olacak. Fenerbahçe maçının ciddiyetini hem oyuncularımız, hem camiamız biliyor. Kazanırsak da hepimize büyük moral olacak."