Meğer ilk transferini çoktan yapmış! Dünyaca ünlü golcünün kardeşi 4 gün sonra İstanbul'da

"Biz Kadıköy'de sahaya çıktığımızda herhangi bir inisiyafif istemiyoruz, sadece temiz bir maç istiyoruz. Rakibimiz de mutlaka böyle istiyordur. Biz de bu niyetle, böyle olacağını düşünerek çıkıyoruz. Tabii ki taraftar baskısı olacak. Kadıköy'ün havasından hakemler etkileniyor ama bu maçta etkilenmemesi... Türk futbolu adına da etkilenmemesi... Ne kadar büyük sorunlar yaşadığımızı görüyoruz. Federasyonda yaşananlar, hakemlerle ilgili yaşananlar, Tahkim Kurulu'na giden-gelen hakemler.. Neden, bu tür hatalar yapıldığı için hep bunlar yaşandı. Biz bunları dile getirdik. Keşke zamanında yaptığımız açıklamalar dinlenseydi bu noktaya gelinmeseydi. Biraz geç oldu inşallah bundan sonra çok daha temiz bir sayfa açacağız. Pazar da güzel maçlardan biri olur. Sahada iki takım çıkar, iyi oynayan kazanır. Tabii ki biz Galatasaray olarak Galatasaray'ın kazanmasını isteriz. Kazanmak için her şeyi yapacağız, oyuncular her şeyi yapacak. Ama önemli olan temiz bir maç olması. Hakemin konuşulmaması olacaktır."