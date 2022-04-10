Meğer ilk transferini çoktan yapmış! Dünyaca ünlü golcünün kardeşi 4 gün sonra İstanbul'da
30 Nisan'da seçime gidecek olan Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas'ın giderayak ilk transferini gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Dünyaca ünlü futbolcunun kardeşi ESPN'e verdiği röportajda, "Galatasaray'da 1 ay boyunca deneneceğini ve İstanbul'da kalmak" istediğini ifade etti.
Seçim çalkantıları ile Fenerbahçe karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılılar ile ilgili İspanya basınından flaş bir haber geldi. Genç isim Galatasaray ile anlaştığı açıkladı.
Napoli forması giyen Hirving Lozano'nun kardeşi olan 25 yaşındaki Bryan Lozano, ESPN'e verdiği röportajda, Galatasaray'da 1 ay boyunca deneneceğini ve İstanbul'da kalmak istediğini söyledi. Sarı-kırmızılıların deneme süresi 14 Nisan tarihinde başlayacak.
Kerem oynayacak mı?
"Sahaya kimin çıkacağı önemli değil, kiminle oynayacağımız çok önemli. Tüm oyuncularımız kiminle oynayacağımızı biliyor. Bu ciddiyetle hazırlanıyor. Önemli bir rakibimiz, saygı duyuyoruz. Teknik direktör, oyuncuların durumuna göre son ana kadar kadroyu değişebilir. Biz yönetim olarak buna hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Son ana kadar kim oynayacak, kim oynamayacak bunun yorumunu yapmak istemiyoruz"
"Torrent, defalarca Real Madrid-Barcelona maçlarını gördü. Galatasaray - Barcelona maçını da gördü. Tabii ki sürekli konuşuyoruz hocamızla. O da maçın önemini biliyor. Çok motive durumda. Galatasaray için, kendisi için, hepimiz için bu maçın önemini biliyor. Önemli olan şampiyonluğa oynamamız da değil, iki takımın da bu sene şampiyonluk şansı yok, ama bu maç her zaman çok önemli. Fenerbahçe ile gazozuna bile oynasak, Fenerbahçe ile oynamış oluyoruz. O ciddiyetle hazırlanıyoz. Hocamız da bunun bilincinde, inşallah bu bilinçle sahaya çıkıp, istediğimizi alacağız"
"Torrent, uzun zamandır Türkiye'yi takip ediyor. Bütün dünya bu derbiyi bilir. Bütün dünya Galatasaray'ı çok iyi tanır özellikle. Torrrent de Galatasaray'ı takip ettiği için önemli rakiplerini de biliyor. Ciddiyeti de biliyor. O da hazırlanıyor bu maça. Büyük maçlara defalarca çıkmış bir hoca. El Clasico'ya çıkmış bir hoca. Beşiktaş maçına yaşadık, galip geldik. Beşiktaş maçından önce yaşananları biliyorsunuz, çok zor şartlarda çıkmamıza rağmen o maça nasıl hazırlandıysa, Fenerbahçe maçının daha da ciddi olduğunu biliyor, bu ciddiyetle hazırlanacak. 3 sonuçlu bir maç olacak tabii ki, ama kazanan taraf biz olmak istiyoruz. Hocamız buna göre hazırlanıyor. Oyuncularımız da sahada bunu gösterecekler."
"Biz her Fenerbahçe maçına, deplasmandaki her maça aynı ciddiyetle gidiyoruz. Derbi maçlarının tabii ki önemi daha fazla. Taraftarımız ve camiamız bu maçlara daha fazla önem veriyor. Bu maçların kazanılması daha büyük moral motivasyon oluyor. Ama sonuçta hepsi 3 puan. Şu an şampiyonluk şansımız yok, o yüzden de 3 puanın da ötesinde başka bir motivasyon kaynağı olacak. Fenerbahçe maçının ciddiyetini hem oyuncularımız, hem camiamız biliyor. Kazanırsak da hepimize büyük moral olacak."
"İnşallah ilk maçtaki gibi bizim elimizdeki maç alınıp diğer tarafa verilmez, böyle olmayacağına inanıyorum. O maçtan sonra yaptığımız açıklama ile ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Belli hakemlerin artık sakıncalı olduğunu söyledik, bunları isim isim de söyledik. Başkanımız, defalarca 'Galatasaray'a oynanan oyunları altında herkes kalır' dedi. Bugün gelinen noktada herkes bunun altında kaldı, görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreç daha temiz yönetilir."
"Biz Kadıköy'de sahaya çıktığımızda herhangi bir inisiyafif istemiyoruz, sadece temiz bir maç istiyoruz. Rakibimiz de mutlaka böyle istiyordur. Biz de bu niyetle, böyle olacağını düşünerek çıkıyoruz. Tabii ki taraftar baskısı olacak. Kadıköy'ün havasından hakemler etkileniyor ama bu maçta etkilenmemesi... Türk futbolu adına da etkilenmemesi... Ne kadar büyük sorunlar yaşadığımızı görüyoruz. Federasyonda yaşananlar, hakemlerle ilgili yaşananlar, Tahkim Kurulu'na giden-gelen hakemler.. Neden, bu tür hatalar yapıldığı için hep bunlar yaşandı. Biz bunları dile getirdik. Keşke zamanında yaptığımız açıklamalar dinlenseydi bu noktaya gelinmeseydi. Biraz geç oldu inşallah bundan sonra çok daha temiz bir sayfa açacağız. Pazar da güzel maçlardan biri olur. Sahada iki takım çıkar, iyi oynayan kazanır. Tabii ki biz Galatasaray olarak Galatasaray'ın kazanmasını isteriz. Kazanmak için her şeyi yapacağız, oyuncular her şeyi yapacak. Ama önemli olan temiz bir maç olması. Hakemin konuşulmaması olacaktır."
"Atilla Karaoğlan, kural olarak verilmez diye bir şey yok. Ama teamüllerde genelde iki hafta üst üste aynı maça verilmiyor. Kural olarak verilebilir. Bizim Beşiktaş maçımızı yönetmişti. Kötü bir şey düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz. Tabii ki herkesin gözü üzerinde. İyi bir maç yöneticeğine inanıyoruz. O inançla gidiyoruz Kadıköy'e. Şimdiden hakem hatası konuşmanın bir anlamı yok. Bazı küçük hatalar da yapabilir. Ama önemli maça etki etmesin, kötü niyetli olmasın, sonuçları ağır olmasın."
Derbi için yayınlanan videoda Fatih Terim yok, doğru buluyor musunuz?
"Çok önemli bir maça çıkacağız. Bu, polemik durumudur. Başka zaman gerekirse konuşuruz. Fatih Hoca, Galatasaray'da önemli başarılara imza atmış, önemli görevlerde bulunmuş bir hocamız. Hepimizin sevdiği-saydığı bir isim. Şu an bana sorarsanız ben bilmiyorum neden yok. Profesyonel arkadaşlar hazırlıyor bunu. Kötü bir niyetle hazırladıklarına ihtimal vermiyorum. Bugün Fatih Terim-yönetim durumu oluşturmaya gerek yok. Bizim için önemli, kenetlenmemiz gereken bir gün. Fatih Hoca, sahurunu yaparken 'İnşallah Galatasaray, Fenerbahçe'yi yener' diye dua edecektir. Yarın başka yönetim gelse, Burak Başkan da Galatasaray kazansın diye dua edecektir. Söyleyeceğimiz bir şey başka yere gidebilir, hiç gerek böyle polemik oluşturmaya."