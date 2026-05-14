MEBBİS BAŞVURU EKRANI | Öğretmen il dışı tayin başvuruları başladı! MEB 2026 il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin merakla beklediği il dışı tayin süreci resmen başladı. “MEBBİS başvuru ekranı”, “öğretmen il dışı tayin başvurusu 2026” ve “isteğe bağlı yer değiştirme nasıl yapılır?” soruları öğretmenler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2026 yılı il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının başlamasıyla birlikte binlerce öğretmen MEBBİS sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. İşte MEB il dışı tayin başvurularına dair tüm detaylar…
MEB tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 2026 il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları erişime açıldı. Kadrolu öğretmenler, belirlenen tarihler arasında başvurularını MEBBİS sistemi üzerinden tamamlayabilecek.Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte “MEBBİS giriş ekranı”, “il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır?” ve “MEB yer değiştirme başvuru şartları” en çok aranan konular arasında yer aldı.
İl dışı tayin başvurusu yapmak isteyen öğretmenler, işlemlerini MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvuru ekranına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:
https://mebbis.meb.gov.tr
İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2026 MEB il dışı tayin başvurusu yapmak isteyen öğretmenler şu adımları izlemeli:
MEBBİS sistemine kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın
“Personel İşlemleri” modülüne tıklayın
“Yer Değiştirme Başvuruları” bölümünü açın
İl dışı isteğe bağlı yer değiştirme seçeneğini seçin
Tercihlerinizi belirleyin
Başvurunuzu onaylayın ve çıktısını alın
Başvuruların okul müdürlükleri tarafından onaylanması gerektiği unutulmamalıdır.
SON BAŞVURU TARİHİ
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 14 Mayıs 2026 tarihinde başladı. Başvurular 20 Mayıs 2026 günü saat 16.00’da sona erecek.
MEB İL DIŞI TAYİN ŞARTLARI 2026
Öğretmenlerin il dışı tayin başvurusu yapabilmesi için bazı şartları taşıması gerekiyor. 2026 yılı için öne çıkan kriterler şu şekilde:
Bulunduğu ilde belirli süre görev yapmış olmak
Kadrolu öğretmen statüsünde bulunmak
Hizmet süresi ve puan kriterlerini karşılamak
Atama yönetmeliğinde belirtilen diğer şartlara uygun olmak
TERCİH VE ATAMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Başvuruların tamamlanmasının ardından öğretmenler tercih ettikleri iller doğrultusunda değerlendirmeye alınacak. Atamalar, hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.
Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmenler yeni görev yerlerine geçiş işlemlerini başlatacak. Bu süreçte “il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor.
MEBBİS SİSTEMİ NEDİR?
MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri), öğretmenlerin ve eğitim personelinin tüm işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirebildiği resmi platformdur.
MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri), öğretmenlerin ve eğitim personelinin tüm işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirebildiği resmi platformdur.

İl dışı tayin başvuruları başta olmak üzere birçok işlem bu sistem üzerinden yapılmaktadır.