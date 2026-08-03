MEB 2026 LGS TERCİH SONUÇLARINI AÇIKLADI MI? | LGS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak, Tercih Sonuçlarına Nereden Bakılır? LGS Lise Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı

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Yerleştirme sonuçlarının ardından nakil süreci başlayacak.



Birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Birinci nakil sonuçları ise 10 Ağustos'ta açıklanacak.



İkinci nakil tercih dönemi 10-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek ve ikinci nakil sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.



Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için daha sonra il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek.