MEB 2026 LGS TERCİH SONUÇLARINI AÇIKLADI MI? | LGS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak, Tercih Sonuçlarına Nereden Bakılır? LGS Lise Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2026 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek? Tercih sonuçlarına nereden bakılır? Hangi liseye yerleştiğimi nasıl öğrenebilirim? e-Okul ve MEB sonuç ekranı ne zaman erişime açılacak? Lise hayali kuran yüz binlerce öğrenci ve veli, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı yerleştirme sonuçlarına çevirdi. 2026 LGS tercih sonuçlarıyla birlikte öğrencilerin yerleştiği okullar ve boş kalan kontenjanlar da belli olacak.
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç heyecanı başladı.
27 Temmuz'da sona eren tercih işlemlerinin ardından yerleştirme değerlendirmeleri devam ederken, 3 Ağustos 2026 itibarıyla LGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı.
Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi takvime göre LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.
2026 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin en çok merak ettiği konu sonuç tarihi oldu.
2026 yerleştirme takvimine göre;
Tercih dönemi: 13 Temmuz - 27 Temmuz 2026
LGS yerleştirme sonuçları: 5 Ağustos 2026
Birinci nakil başvuruları: 5-7 Ağustos 2026
Birinci nakil sonuçları: 10 Ağustos 2026
İkinci nakil başvuruları: 10-12 Ağustos 2026
İkinci nakil sonuçları: 14 Ağustos 2026
Bu takvime göre öğrenciler yerleştirme sonuçlarını 5 Ağustos'ta öğrenebilecek.
LGS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
LGS tercih sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler sonuçlarını;
e-Okul sistemi,
Milli Eğitim Bakanlığı sonuç ekranları,
Yerleştirme sorgulama sayfaları üzerinden görüntüleyebilecek.
Sonuç ekranında öğrencinin yerleştiği okul, yerleştirme şekli ve tercih sonucu bilgileri yer alacak.
LGS SONUÇLARIYLA BİRLİKTE BOŞ KONTENJANLAR DA AÇIKLANACAK
Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı gün, Türkiye genelindeki okullarda oluşan boş kontenjanlar da duyurulacak.
İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen öğrenciler, açıklanacak kontenjanlara göre nakil başvurusu yapabilecek.
Özellikle fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile imam hatip liselerindeki boş kontenjanlar öğrenciler tarafından yakından takip edilecek.
LGS NAKİL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Yerleştirme sonuçlarının ardından nakil süreci başlayacak.
Birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Birinci nakil sonuçları ise 10 Ağustos'ta açıklanacak.
İkinci nakil tercih dönemi 10-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek ve ikinci nakil sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için daha sonra il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek.
LGS YERLEŞTİRME SÜRECİNDE KAÇ ÖĞRENCİ YERLEŞECEK?
2026 yılında merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara toplam 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek.
Kontenjan dağılımında;
Anadolu Liseleri: 60 bin 886,
Fen Liseleri: 38 bin 700,
Sosyal Bilimler Liseleri: 9 bin 210,
Anadolu İmam Hatip Liseleri: 43 bin 706,
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri: 46 bin 397 öğrenci kontenjanı bulunuyor.