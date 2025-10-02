Marmara Denizi'nde deprem oldu! Naci Görür'den korkutan açıklama: "Her an büyük deprem olabilir"
Kaynak : Bengül Arıca
Marmara Denizi’nde bugün saat 14:55'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den yaşanan depremle ilgili "Bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir." ifadelerini kullandı.
Türkiye beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan verilere göre saat 14:55'te merkez üssü Marmara Denizi Tekirdağ’ın Marmaraereğli ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6,71 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Yaşanan sarsıntı vatandaşlar arasında paniğe neden olurken deprem uzmanlarından da peş peşe açıklamalar geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Marmara Denizi'nde yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
"Her an büyük bir deprem olabilir" diyen Görür şu ifadeleri kullandı; "Marmara’da 4,0 (veya 5 ,0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç hazır olun ve İstanbul’u depreme hazırlayın."