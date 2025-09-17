Marmara Denizi'nde balık bereketi sıcak havalara takıldı: Sezon açıldı, fiyatlar fırladı

5

Yaklaşık 20 yıldır balıkçılıkla geçimini sağlayan Okan Balıbek ise bu sezon balık bolluğunun olmayışının fiyatlarda dalgalanmalara neden olduğunu belirtti. Balıbek, "Bu sezon istavritle başladı. Şimdilerde istavrit orta seviyelerde var. Palamut olmadığı için fiyatlar geçen yıla göre çok yüksek. Geçen yılki bolluk bu sene olmadı. Havaların soğuması ile değişiklik olur diye bekliyoruz" diye konuştu.