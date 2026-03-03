Manisa'daki kan donduran cinayeti itiraf etti: 'Hamileliğinin ortaya çıkması üzerine boğarak öldürdüm, ablasıyla üzerine toprak örttük'

5

'BOĞARAK ÖLDÜRDÜM'Olayla ilgili soruşturma sürerken; Ufuk Köse'nin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde; o dönemde dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma Koyuncu'nun kardeşi Ebru Koyuncu'nun fabrikasında evrak işlerinde çalışırken aralarında yakınlaşma olduğunu belirten Köse, şunları anlattı:"Sonrasında Ebru bu birliktelikten hamile kaldı. Ebru, 2009 yılı Aralık ayında ailesi ile yaşadığı evden ayrıldı. Ailesi bir daha kendisinden haber alamadı. Ardından bizim yanımıza gelip, birlikte yaşamaya başladı. Babası Süleyman Koyuncu'nun durumu öğrenmesi halinde üçümüzü de öldüreceğinden korkup, Manisa'nın Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki evimi İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'ne taşıdım. Ancak Koyuncu'nun her geçen gün hamilelik nedeniyle karnı şişmeye başlaması üzerine sorun da büyümeye başladı. Abla, kardeş birbirlerini sevmezdi ve sürekli sorun yaşarlardı. Ebru'yu hamileliğinin iyice ortaya çıkması üzerine eski eşimin arazisine götürdük. Orada havuz çukuru dediğimiz bir alan var. Orada boğarak öldürdüm. Daha sonra ablasına kardeşini öldürdüğümü söyledim, ertesi gün gidip birlikte üzerini toprakla örttük."