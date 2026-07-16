LGS YERLEŞTİRME 2026: LGS'de 400, 450 ve 470 puan alanlar hangi liseleri tercih edebilir? İstanbul'un en iyi liseleri ve taban puanları
LGS tercih döneminde en çok merak edilen soru belli oldu: İstanbul'da hangi liseye kaç puanla giriliyor? Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi ve diğer nitelikli okulların taban puanları ne kadar? Kadıköy, Beşiktaş, Fatih, Üsküdar, Bakırköy, Kartal, Beylikdüzü, Başakşehir ve İstanbul'un 39 ilçesinde öğrencileri hangi liseler bekliyor? İşte LGS tercih sürecinde öğrenci ve velilerin mutlaka incelemesi gereken kapsamlı İstanbul rehberi.
LGS tercih sürecinde geri sayım sürerken, milyonlarca öğrenci ve veli aynı soruların yanıtını arıyor: İstanbul'da hangi liseye kaç puanla giriliyor? Beşiktaş'ta en yüksek puanlı lise hangisi? Kadıköy'de hangi okullar öne çıkıyor? Fatih, Üsküdar, Bakırköy, Beylikdüzü, Kartal, Başakşehir ve diğer ilçelerde öğrencileri hangi seçenekler bekliyor? LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih maratonunda, İstanbul'un köklü liseleri için rekabet yeniden zirveye çıktı.
Uzmanlar, tercih yapılırken yalnızca puana değil yüzdelik dilime, okulun son yıllardaki yerleşme eğilimlerine ve kontenjan durumuna da dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte ilçe ilçe en iyi liseler ve puanları...
İLÇE İLÇE İSTANBUL'UN EN İYİ LİSELERİ
Adalar
Heybeliada Anadolu Lisesi OBP Puanı: 74.4263
Arnavutköy
Arnavutköy Anadolu Lisesi OBP Puanı: 77.7723
Ataşehir
Ataşehir Anadolu Lisesi
Avcılar
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi
Bağcılar
Mahmutbey Anadolu Lisesi
Bahçelievler
Adnan Menderes Anadolu Lisesi
Bakırköy
Yeşilköy Anadolu Lisesi
Ataköy Anadolu Lisesi
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi
Başakşehir
Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 489,6 puan
Baykar Milli Teknoloji MTAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri: 483,4 puan
Bayrampaşa
Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Beşiktaş
Kabataş Erkek Lisesi: 500 puan
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi: 486,2 puan
Beşiktaş Anadolu Lisesi: 478,3 puan
Beykoz
Beykoz Anadolu Lisesi
Beylikdüzü
Yaşar Acar Fen Lisesi: 470,7 puan
Beylikdüzü Anadolu Lisesi
Beyoğlu
Galatasaray Lisesi: 500 puan
Büyükçekmece
Büyükçekmece Anadolu Lisesi
Çatalca
Çatalca Anadolu Lisesi
Çekmeköy
Özdemir Bayraktar Fen Lisesi
Esenler
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
Esenyurt
Esenyurt Anadolu Lisesi
Eyüpsultan
Eyüpsultan Anadolu Lisesi
Fatih
İstanbul Erkek Lisesi: 500 puan
Cağaloğlu Anadolu Lisesi: 493,9 puan
Çapa Fen Lisesi: 487,9 puan
Vefa Lisesi: 481,2 puan
Pertevniyal Lisesi: 475,6 puan
Gaziosmanpaşa
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
Güngören
Güngören İstanbul Ticaret Odası MTAL
Kadıköy
İstanbul Atatürk Fen Lisesi: 495,3 puan
Kadıköy Anadolu Lisesi: 485,2 puan
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi: 474,2 puan
Kağıthane
Kağıthane Anadolu Lisesi
Kartal
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi: 482,4 puan
Burak Bora Anadolu Lisesi: 477,6 puan
Yüksel İlhan Alanyalı Fen Lisesi: 473,1 puan
Küçükçekmece
Gazi Anadolu Lisesi
Maltepe
Maltepe Fen Lisesi
Pendik
Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi
Sancaktepe
Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sarıyer
Sarıyer Anadolu Lisesi
Silivri
Silivri Anadolu LisesiSultanbeyliSultanbeyli Anadolu Lisesi
Sultangazi
Hoca Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi
Şile
Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi
Şişli
Nişantaşı Anadolu Lisesi
Tuzla
Tuzla Fen Lisesi
Ümraniye
Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi
Üsküdar
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi: 493,9 puan
Haydarpaşa Lisesi: 487,7 puan
Validebağ Fen Lisesi: 477,2 puan
Zeytinburnu
Merkezefendi Anadolu Lisesi
İSTANBUL'UN EN YÜKSEK PUANLI 10 LİSESİ
İstanbul Erkek Lisesi – 500 puan
Galatasaray Lisesi – 500 puan
Kabataş Erkek Lisesi – 500 puan
İstanbul Atatürk Fen Lisesi – 495,3 puan
Cağaloğlu Anadolu Lisesi – 493,9 puan
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi – 493,9 puan
Çapa Fen Lisesi – 487,9 puan
Haydarpaşa Lisesi – 487,7 puan
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi – 486,2 puan
Kadıköy Anadolu Lisesi – 485,2 puan
TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLERE SON UYARI
LGS tercih listesi hazırlanırken yalnızca yüksek puanlı okullara odaklanmak yerine, öğrencilerin kendi yüzdelik dilimlerine uygun seçeneklere de yer vermeleri öneriliyor. Uzmanlar, tercih listesinin "hedef okul", "gerçekçi tercih" ve "garanti tercih" dengesine göre hazırlanmasının yerleşme ihtimalini artırdığını belirtiyor.
İstanbul'da özellikle Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerindeki köklü liselerde bu yıl da yoğun rekabet yaşanması bekleniyor. Bu nedenle öğrencilerin tercihlerini son güne bırakmadan detaylı bir araştırma yapmaları tavsiye ediliyor.