LGS YERLEŞTİRME 2026: LGS'de 400, 450 ve 470 puan alanlar hangi liseleri tercih edebilir? İstanbul'un en iyi liseleri ve taban puanları

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LGS tercih sürecinde geri sayım sürerken, milyonlarca öğrenci ve veli aynı soruların yanıtını arıyor: İstanbul'da hangi liseye kaç puanla giriliyor? Beşiktaş'ta en yüksek puanlı lise hangisi? Kadıköy'de hangi okullar öne çıkıyor? Fatih, Üsküdar, Bakırköy, Beylikdüzü, Kartal, Başakşehir ve diğer ilçelerde öğrencileri hangi seçenekler bekliyor? LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih maratonunda, İstanbul'un köklü liseleri için rekabet yeniden zirveye çıktı.



Uzmanlar, tercih yapılırken yalnızca puana değil yüzdelik dilime, okulun son yıllardaki yerleşme eğilimlerine ve kontenjan durumuna da dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte ilçe ilçe en iyi liseler ve puanları...