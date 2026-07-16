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LGS YERLEŞTİRME 2026: LGS'de 400, 450 ve 470 puan alanlar hangi liseleri tercih edebilir? İstanbul'un en iyi liseleri ve taban puanları

16.07.2026 - 11:57Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

LGS tercih döneminde en çok merak edilen soru belli oldu: İstanbul'da hangi liseye kaç puanla giriliyor? Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi ve diğer nitelikli okulların taban puanları ne kadar? Kadıköy, Beşiktaş, Fatih, Üsküdar, Bakırköy, Kartal, Beylikdüzü, Başakşehir ve İstanbul'un 39 ilçesinde öğrencileri hangi liseler bekliyor? İşte LGS tercih sürecinde öğrenci ve velilerin mutlaka incelemesi gereken kapsamlı İstanbul rehberi.

1LGS YERLEŞTİRME 2026: LGS'de 400, 450 ve 470 puan alanlar hangi liseleri tercih edebilir? İstanbul'un en iyi liseleri ve taban puanları

LGS tercih sürecinde geri sayım sürerken, milyonlarca öğrenci ve veli aynı soruların yanıtını arıyor: İstanbul'da hangi liseye kaç puanla giriliyor? Beşiktaş'ta en yüksek puanlı lise hangisi? Kadıköy'de hangi okullar öne çıkıyor? Fatih, Üsküdar, Bakırköy, Beylikdüzü, Kartal, Başakşehir ve diğer ilçelerde öğrencileri hangi seçenekler bekliyor? LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih maratonunda, İstanbul'un köklü liseleri için rekabet yeniden zirveye çıktı.

Uzmanlar, tercih yapılırken yalnızca puana değil yüzdelik dilime, okulun son yıllardaki yerleşme eğilimlerine ve kontenjan durumuna da dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte ilçe ilçe en iyi liseler ve puanları...

2LGS YERLEŞTİRME 2026: LGS'de 400, 450 ve 470 puan alanlar hangi liseleri tercih edebilir? İstanbul'un en iyi liseleri ve taban puanları

İLÇE İLÇE İSTANBUL'UN EN İYİ LİSELERİ


Adalar
Heybeliada Anadolu Lisesi OBP Puanı: 74.4263

Arnavutköy
Arnavutköy Anadolu Lisesi OBP Puanı: 77.7723

Ataşehir
Ataşehir Anadolu Lisesi

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3LGS YERLEŞTİRME 2026: LGS'de 400, 450 ve 470 puan alanlar hangi liseleri tercih edebilir? İstanbul'un en iyi liseleri ve taban puanları

Avcılar
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi

Bağcılar
Mahmutbey Anadolu Lisesi

Bahçelievler
Adnan Menderes Anadolu Lisesi

4LGS YERLEŞTİRME 2026: LGS'de 400, 450 ve 470 puan alanlar hangi liseleri tercih edebilir? İstanbul'un en iyi liseleri ve taban puanları

Bakırköy
Yeşilköy Anadolu Lisesi
Ataköy Anadolu Lisesi
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi

Başakşehir
Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 489,6 puan
Baykar Milli Teknoloji MTAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri: 483,4 puan

Bayrampaşa
Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

5LGS YERLEŞTİRME 2026: LGS'de 400, 450 ve 470 puan alanlar hangi liseleri tercih edebilir? İstanbul'un en iyi liseleri ve taban puanları

Beşiktaş
Kabataş Erkek Lisesi: 500 puan
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi: 486,2 puan
Beşiktaş Anadolu Lisesi: 478,3 puan

6LGS YERLEŞTİRME 2026: LGS'de 400, 450 ve 470 puan alanlar hangi liseleri tercih edebilir? İstanbul'un en iyi liseleri ve taban puanları

Beykoz
Beykoz Anadolu Lisesi

Beylikdüzü
Yaşar Acar Fen Lisesi: 470,7 puan
Beylikdüzü Anadolu Lisesi

Beyoğlu
Galatasaray Lisesi: 500 puan

Büyükçekmece
Büyükçekmece Anadolu Lisesi

Çatalca
Çatalca Anadolu Lisesi

7LGS YERLEŞTİRME 2026: LGS'de 400, 450 ve 470 puan alanlar hangi liseleri tercih edebilir? İstanbul'un en iyi liseleri ve taban puanları

Çekmeköy
Özdemir Bayraktar Fen Lisesi

Esenler
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi

Esenyurt
Esenyurt Anadolu Lisesi

Eyüpsultan
Eyüpsultan Anadolu Lisesi

8LGS YERLEŞTİRME 2026: LGS'de 400, 450 ve 470 puan alanlar hangi liseleri tercih edebilir? İstanbul'un en iyi liseleri ve taban puanları

Fatih
İstanbul Erkek Lisesi: 500 puan
Cağaloğlu Anadolu Lisesi: 493,9 puan
Çapa Fen Lisesi: 487,9 puan
Vefa Lisesi: 481,2 puan
Pertevniyal Lisesi: 475,6 puan

9LGS YERLEŞTİRME 2026: LGS'de 400, 450 ve 470 puan alanlar hangi liseleri tercih edebilir? İstanbul'un en iyi liseleri ve taban puanları

Gaziosmanpaşa
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi

Güngören
Güngören İstanbul Ticaret Odası MTAL

Kadıköy
İstanbul Atatürk Fen Lisesi: 495,3 puan
Kadıköy Anadolu Lisesi: 485,2 puan
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi: 474,2 puan

10LGS YERLEŞTİRME 2026: LGS'de 400, 450 ve 470 puan alanlar hangi liseleri tercih edebilir? İstanbul'un en iyi liseleri ve taban puanları

Kağıthane
Kağıthane Anadolu Lisesi

Kartal
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi: 482,4 puan
Burak Bora Anadolu Lisesi: 477,6 puan
Yüksel İlhan Alanyalı Fen Lisesi: 473,1 puan

Küçükçekmece
Gazi Anadolu Lisesi

11LGS YERLEŞTİRME 2026: LGS'de 400, 450 ve 470 puan alanlar hangi liseleri tercih edebilir? İstanbul'un en iyi liseleri ve taban puanları

Maltepe
Maltepe Fen Lisesi

Pendik
Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi

Sancaktepe
Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi

Sarıyer
Sarıyer Anadolu Lisesi

Silivri
Silivri Anadolu LisesiSultanbeyliSultanbeyli Anadolu Lisesi

12LGS YERLEŞTİRME 2026: LGS'de 400, 450 ve 470 puan alanlar hangi liseleri tercih edebilir? İstanbul'un en iyi liseleri ve taban puanları

Sultangazi
Hoca Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi

Şile
Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi

Şişli
Nişantaşı Anadolu Lisesi

Tuzla
Tuzla Fen Lisesi

13LGS YERLEŞTİRME 2026: LGS'de 400, 450 ve 470 puan alanlar hangi liseleri tercih edebilir? İstanbul'un en iyi liseleri ve taban puanları

Ümraniye
Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi

Üsküdar
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi: 493,9 puan
Haydarpaşa Lisesi: 487,7 puan
Validebağ Fen Lisesi: 477,2 puan

Zeytinburnu
Merkezefendi Anadolu Lisesi

14LGS YERLEŞTİRME 2026: LGS'de 400, 450 ve 470 puan alanlar hangi liseleri tercih edebilir? İstanbul'un en iyi liseleri ve taban puanları

İSTANBUL'UN EN YÜKSEK PUANLI 10 LİSESİ


İstanbul Erkek Lisesi – 500 puan
Galatasaray Lisesi – 500 puan
Kabataş Erkek Lisesi – 500 puan
İstanbul Atatürk Fen Lisesi – 495,3 puan
Cağaloğlu Anadolu Lisesi – 493,9 puan
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi – 493,9 puan
Çapa Fen Lisesi – 487,9 puan
Haydarpaşa Lisesi – 487,7 puan
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi – 486,2 puan
Kadıköy Anadolu Lisesi – 485,2 puan

15LGS YERLEŞTİRME 2026: LGS'de 400, 450 ve 470 puan alanlar hangi liseleri tercih edebilir? İstanbul'un en iyi liseleri ve taban puanları

TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLERE SON UYARI


LGS tercih listesi hazırlanırken yalnızca yüksek puanlı okullara odaklanmak yerine, öğrencilerin kendi yüzdelik dilimlerine uygun seçeneklere de yer vermeleri öneriliyor. Uzmanlar, tercih listesinin "hedef okul", "gerçekçi tercih" ve "garanti tercih" dengesine göre hazırlanmasının yerleşme ihtimalini artırdığını belirtiyor.

İstanbul'da özellikle Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerindeki köklü liselerde bu yıl da yoğun rekabet yaşanması bekleniyor. Bu nedenle öğrencilerin tercihlerini son güne bırakmadan detaylı bir araştırma yapmaları tavsiye ediliyor.