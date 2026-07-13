LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN 2026? LGS tercihi nasıl yapılır? LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? e-Okul tercih ekranı detayları
LGS tercih dönemi ne zaman 2026? LGS tercihleri başladı mı? LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? e-Okul tercih ekranı açıldı mı? LGS tercihleri nasıl yapılır, kaç okul tercih edilebilir, tercih onayı nereden verilir? Milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki tüm sorular yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih takvimiyle birlikte lise yerleştirme süreci resmen başladı. İşte 2026 LGS tercih tarihleri, e-Okul tercih ekranı ve tercih sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler için en kritik süreç başladı. "LGS tercih dönemi ne zaman?", "LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?", "e-Okul tercih ekranına nasıl girilir?", "LGS tercihleri nasıl yapılır?" ve "Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih yapacak adaylar, yüzdelik dilimlerini, okul kontenjanlarını ve yerleştirme kriterlerini dikkate alarak geleceklerini şekillendirecek tercih listesini oluşturacak. MEB tarafından yayımlanan tercih ve yerleştirme kılavuzu ile birlikte süreçte izlenecek yol haritası da netleşmiş durumda.
LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN 2026?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026 yılı LGS tercih dönemi 13 Temmuz tarihinde başladı. Öğrenciler tercih işlemlerini 24 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.
Tercih döneminde öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihlerini de yapabilecek. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından yerleştirme işlemleri başlayacak.
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
LGS tercih sürecinde yol gösterici niteliğe sahip olan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda tercih kuralları, yerleştirme esasları, okul türleri, kontenjanlar, nakil işlemleri ve tercih ekranının kullanımına ilişkin detaylar yer alıyor.
Öğrenciler ve velilerin tercih listesi oluşturmadan önce kılavuzdaki kuralları dikkatle incelemesi önem taşıyor. Özellikle yüzdelik dilim, kayıt alanı ve kontenjan bilgileri tercih sürecinde belirleyici unsurlar arasında bulunuyor.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
LGS tercih işlemleri e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler tercih ekranına giriş yaptıktan sonra tercih listelerini oluşturabiliyor.
Tercih süreci genel olarak şu adımlardan oluşuyor:
Yerel yerleştirme tercihlerinin yapılması,
Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların seçilmesi,
İstenirse pansiyonlu okul tercihlerinin eklenmesi,
Tercih listesinin kontrol edilmesi,
Tercihlerin okul müdürlüğü tarafından onaylanması.
Tercihlerin geçerli sayılabilmesi için onay işleminin tamamlanması gerekiyor.
e-OKUL TERCİH EKRANI NASIL KULLANILIR?
e-Okul tercih ekranı üzerinden öğrenciler;
Tercih listelerini oluşturabiliyor,
Okulların kontenjan bilgilerini inceleyebiliyor,
Geçmiş yıllardaki yüzdelik dilimleri değerlendirebiliyor,
Tercih sıralamasını değiştirebiliyor,
Başvuru durumunu takip edebiliyor.
Uzmanlar, tercihlerin sadece puana göre değil, yüzdelik dilim ve başarı sıralamasına göre yapılmasının daha sağlıklı sonuç vereceğini belirtiyor.
TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
LGS tercih sürecinde öğrencilerin yalnızca en yüksek puanlı okulları sıralamak yerine kendi başarı durumlarına uygun bir tercih listesi hazırlaması gerekiyor.
Tercih listesinin oluşturulmasında;
Yüzdelik dilim,
Okulun kontenjanı,
Geçmiş yıllardaki yerleştirme verileri,
Ulaşım imkânları,
Eğitim kalitesi,
Yabancı dil seçenekleri,
Sosyal ve akademik başarı durumu gibi kriterler dikkate alınmalı.
Uzmanlar ayrıca öğrencilerin tercih listelerinde hem ulaşabilecekleri hem de garanti olarak değerlendirebilecekleri okullara yer vermelerini öneriyor.
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılı yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan bilgileri 5 Ağustos tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak.
Nakil uygulaması sayesinde öğrenciler boş kalan kontenjanlar doğrultusunda yeni tercih yapma hakkına sahip olacak.