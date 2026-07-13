LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN 2026? LGS tercihi nasıl yapılır? LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? e-Okul tercih ekranı detayları

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LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler için en kritik süreç başladı. "LGS tercih dönemi ne zaman?", "LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?", "e-Okul tercih ekranına nasıl girilir?", "LGS tercihleri nasıl yapılır?" ve "Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih yapacak adaylar, yüzdelik dilimlerini, okul kontenjanlarını ve yerleştirme kriterlerini dikkate alarak geleceklerini şekillendirecek tercih listesini oluşturacak. MEB tarafından yayımlanan tercih ve yerleştirme kılavuzu ile birlikte süreçte izlenecek yol haritası da netleşmiş durumda.