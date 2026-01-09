Lapa lapa kar yağışları ve sağanak yağışlar dondurucu soğuklarla beraber dönüyor! Meteoroloji 27 ili uyardı
Son dakika haberine göre dondurucu hava dalgası yurdu etkisi altına alacak. Meteoroloji 27 ilde sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Bartın, Karabük, Kastamonu kıyıları, Antalya'nın batı ilçeleri ve Alanya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimleri, Marmara ve Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yurdun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Trakya'nın kuzey ve batısı, Ege ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. AKOM'dan yapılan yeni uyarıya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde bu akşam etkisini tekrardan artırması beklenen rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor.
YAĞIŞLI SİSTEM TÜM YURTTA ETKİLİ OLACAK
Yurdun iç ve batı kesimlerinde görülen yağışlı sistemin Trakya ve Çanakkale dışında tüm yurtta etkili olacağını ifade eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olan yağışların, iç ve doğu kesimlerde yer yer kar şeklinde gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.
Yağışların kuvvetli olacağını aktaran Tekin, şunları kaydetti:
"Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olan yağış, yine Doğu Akdeniz'de Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde ise Erzurum, Tunceli, Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Van, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kuvvetli kar şeklinde olmasını tahmin ediyoruz."
AKOM'DAN YENİDEN FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazar öğle saatlerinden itibaren bölgeye Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havanın etkisiyle sıcaklıkların 8-10 dererece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceğini, pazar gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olmasının beklendiğini belirtti.
İstanbul soğuk hava ve kuvvetli sağanak yağmur etkisine giriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu beklenen kuvvetli fırtına, gök gürültülü sağanak ve kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde bu akşam etkisini tekrardan artırması beklenen rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor.
Gece saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre arasında kuvvetli fırtına şeklinde esecek rüzgara, sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin eşlik etmesi bekleniyor.
Fırtına ve kuvvetli sağanağın ardından pazar günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.
PAZAR AKŞAMI KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR
Çarşamba sabah saatlerine kadar sıcaklıkların -1 ila 4 dereceler aralığında seyredeceği, pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar, pazartesi günü ilk saatlerden itibaren ise yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olması öngörülüyor.
AKOM, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi, kara, deniz ve hava yolu ulaşımında aksamalar, yollarda göllenme, su baskınları, kıyı seli ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşların tedbirli ve hazırlıklı olması uyarısında bulundu.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir il genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini belirtip, olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yarın öğlen saatlerinden sonra İzmir il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Açıklamada, sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Sağanağın yarın öğlen başlayıp, 11 Ocak Pazar günü saat 16.00 itibariyle etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi
27 İLDE SARI KODLU UYARI
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alınması istendi.
Uyarı verilen iller; Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Ordu, Samsun, Trabzon, Van, Batman, Ardahan, Osmaniye, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Siirt, Tunceli, Bayburt, Şırnak, Iğdır
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), yarın (Cumartesi) zamanla yurt genelinde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, bu akşam Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Hakkari çevrelerinde, yarın (Cumartesi) batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğusunda yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ:
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya dışında kalan yerlerin bu gece kıyı kesimlerinden başlamak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Alanya ile Antalya'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yarın (Cumartesi) Batı Akdeniz'de kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Alanya ve batı çevreleri aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 1°C, 15°CParçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -10°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı
KONYA -3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Karabük çevrelerinin hafif kar yağışlı, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde doğu kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yarın (Cumartesi) iç kesimlerde güneyli yönlerden yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU -7°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE -1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
SİNOP 4°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 3°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı,iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükskeleri kar yağışlı
RİZE 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -6°C, -3°CParçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -7°C, -4°CParçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA -7°C, 0°CParçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
VAN -4°C, 3°CParçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükesklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BATMAN 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DİYARBAKIR -2°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP -1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MARDİN 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu