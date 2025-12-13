Lapa lapa kar, sağanak ve fırtına geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı Meteoroloji uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu ve Karadeniz ile Muğla'nın güney, Antalya'nın batı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt verdi. Şen, "Ocak ayında büyük bir ihtimalle İstanbul'a kar yağacak" dedi.
PROF. DR. ŞEN'DEN SÜRÜCÜLERE 'DONMUŞ SİS' UYARISI
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı şu ifadeleri kullandı:
"Kışın ilk ayı. İlk ayına baktığımız zaman sıcaklıklar ortalamalara döndü. Yağış var ama çok fazla yağış yok. Bunu nereden anlıyoruz, İSKİ'nin barajlarından anlıyoruz. Bir türlü yükselmiyor. Yağış sadece barajlarda düşüşü durdurdu. Yükselmiyor.
Bugün Karadeniz'de yağış var. İç kesimlerde kar yağışı başladı. Kastamonu, Rize, Ardahan'da kar yağışları var. Anadolu'da kar yağışları başladı ama Batı'daki yağmurlar çok verimli değil. Anadolu'da da kar yağışı verimli değil.
Sis ve pus Anadolu'nun büyük bir bölümünde etkisini sürdürüyor. Gece sıcaklıkları eksi değerlere düştü. Pus ve sis olduğu zaman biz buna donmuş sis diyoruz. Tarımla uğraşanlar ne olduğunu biliyorlar. Ulaşıma çok dikkat edilmesi gerekir. Sis tanecikleri donmuş vaziyettedir. Donmuş sis yolu kayganlaştırır. Sürücüler yollarda dikkat etsin. Sis nerelerde var? İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da sis var.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
İstanbul'da kar yağmayınca Türkiye'ye kış gelmiyor biliyorsunuz. İstanbul'a bu sene kar yok. Bu sene derken 2025'ten bahsediyorum. 2026'ya başlar başlamaz kar yağışı İstanbul da alacak. Biraz daha yaklaşınca söyleyeceğim onu söz verdim çünkü vatandaşlara. Ocak ayında büyük bir ihtimalle İstanbul'a kar yağacak. Zamanı gelince söyleyeceğiz."
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
5 İLE SARI KODLU KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji'den Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 6°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR 7°C, 15°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA 4°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) güney kesimleri sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra batısı yer yer çok bulutlu Antalya'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 21°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu batı çevreleri sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA 1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçmesi, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 6°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 9°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 3°C, 10°CÇok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 8°C, 11°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 11°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 8°C, 10°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu
KARS -4°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
VAN 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN 1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 3°C, 12°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 13°CParçalı ve az bulutlu
MARDİN 5°C, 12°CParçalı ve az bulutlu