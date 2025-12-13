Lapa lapa kar, sağanak ve fırtına geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı Meteoroloji uyardı

16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



AMASYA 3°C, 10°CÇok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı



RİZE 8°C, 11°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı



SAMSUN 9°C, 11°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı



TRABZON 8°C, 10°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı