Kütahya'ya gidenler bu lezzetin peşine düşüyor: Şefler sabah seradan toplayıp öğlen fırına atıyor! Ilıca Termal Tatil Köycü'nde 'tarladan sofraya' dönemi

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Projenin gelişim sürecine dair bilgi veren Ilıca Termal Turizm Merkezi Müdürü Ercan Önver, yatırımların bölge tarımına da örnek teşkil etmesini hedeflediklerini belirtti. Önver, "2025 yılında hem çiftçilerimize hem bölgemize hem de Ilıca'mıza katkısı olması amacıyla bu projeye küçük bir serada başladık. İlk yıl başarılı olduk ve misafirlerimizden büyük bir teveccüh gördük. Bunun üzerine Belediye Başkanımız Necdet Akel'in önderliğinde bu sene ikinci ve daha büyük olan seramızı hayata geçirdik. İkinci büyük seramızda domates, biber ve salatalığa ağırlık verdik. Bunun yanında açık tarım işine de yönelerek domates, biber, patlıcan, karpuz ve kavun ektik. Amacımız misafirlerimize, çocuklarımıza ilaçsız, organik ürünler yedirmek. İnşallah bu seracılık ve tarım yatırımları bölgemizde genişleyerek çoğalır ve biz de buna örnek teşkil ederek katkı sağlamış oluruz" ifadelerini kullandı.