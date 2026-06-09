Kütahya'ya gidenler bu lezzetin peşine düşüyor: Şefler sabah seradan toplayıp öğlen fırına atıyor! Ilıca Termal Tatil Köycü'nde 'tarladan sofraya' dönemi
Kütahya’nın dünyaca ünlü şifa merkezi Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü, sağlık turizmini ilaçsız ve organik tarımlarla taçlandıran örnek bir projeye imza atıyor. Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel’in vizyonuyla hayata geçirilen "Tarladan Sofraya" projesi kapsamında, tesis bünyesindeki jeotermal destekli seralarda ve açık arazilerde yetiştirilen tamamen organik sebzeler, gastronomi mezunu uzman şefler tarafından tescilli yöresel lezzetlere dönüştürülüyor. Sağlık arayan yerli ve yabancı turistler, artık Ilıca'da hem şifalı suların hem de kimyasal gübresiz beslenmenin keyfini çıkarıyor.
Kütahya’nın şifa merkezlerinden biri olan Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü, hem sağlığı hem de doğal lezzeti bir arada sunan vizyoner bir projeye ev sahipliği yapıyor. Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel’in öncülüğünde hayata geçirilen "Tarladan Sofraya" projesi kapsamında, tesis bünyesindeki seralarda ve açık tarım arazilerinde yetiştirilen tamamen doğal ve organik ürünler, Ilıca Termal Turizm Merkezi Restoranı’nda misafirlerin beğenisine sunuluyor.
Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, projenin hem yerel üretime katkı sunduğunu hem de profesyonel bir hizmet anlayışıyla birleştiğini vurguladı. Başkan Akel, "Restoranımızda çalışan personellerimiz tamamen alanında uzman, gastronomi ve aşçılık bölümlerini bitirmiş, garsonluk hizmeti eğitimi almış kişilerden oluşuyor. Buradaki amacımız, 'tarladan sofraya' sloganıyla kendi seralarımızda yetiştirdiğimiz tamamen doğal ve organik olan ürünlerimizi vatandaşlarımızın sofrasında buluşturmaktır" dedi.
Termal merkezin mutfağında görev yapan uzman kadro da sunulan bu doğal imkandan oldukça memnun. Yiyecek İçecek Hizmetleri mezunu olan Aşçı Halime Er, bir aşçı için en önemli unsurun doğallık olduğunu belirterek, "Başkanımız Necdet Akel Bey'in öncülüğünde imza atılan bu projeyi hayata geçirmek için çabalıyoruz. Kahvaltılarımızda ve yemeklerimizde kullandığımız tüm ürünleri dalından taze taze seramızdan temin ediyoruz" şeklinde konuştu.
Mutfak Şefi Erdal Çelik ise serada üretilen yerli ürünlerin yöresel lezzetlere kattığını dile getirerek, "Seramızda yetişen domates, biber, salatalık, marul ve yeşil soğanımızı misafirlerimize kahvaltıda servis yapıyoruz. Ayrıca bu ürünleri sıcak yemeklerimizde, pidelerimizde kullanıyoruz. Meşhur Gediz tarhanamızı ve Gediz gövecimizi bu doğal ürünlerle harmanlayarak misafirlerimize en güzel şekilde ikram ediyoruz" vurgusunda bulundu.
Projenin gelişim sürecine dair bilgi veren Ilıca Termal Turizm Merkezi Müdürü Ercan Önver, yatırımların bölge tarımına da örnek teşkil etmesini hedeflediklerini belirtti. Önver, "2025 yılında hem çiftçilerimize hem bölgemize hem de Ilıca'mıza katkısı olması amacıyla bu projeye küçük bir serada başladık. İlk yıl başarılı olduk ve misafirlerimizden büyük bir teveccüh gördük. Bunun üzerine Belediye Başkanımız Necdet Akel'in önderliğinde bu sene ikinci ve daha büyük olan seramızı hayata geçirdik. İkinci büyük seramızda domates, biber ve salatalığa ağırlık verdik. Bunun yanında açık tarım işine de yönelerek domates, biber, patlıcan, karpuz ve kavun ektik. Amacımız misafirlerimize, çocuklarımıza ilaçsız, organik ürünler yedirmek. İnşallah bu seracılık ve tarım yatırımları bölgemizde genişleyerek çoğalır ve biz de buna örnek teşkil ederek katkı sağlamış oluruz" ifadelerini kullandı.
Sıcak su kaynaklarının zenginliğiyle bilinen Ilıca Termal Tatil Köyü, belediye eliyle yürütülen bu örnek tarım ve gastronomi hamlesi sayesinde, gelen yerli ve yabancı turistlere hem termal şifa hem de doğanın en taze lezzetlerini bir arada sunmaya devam ediyor.