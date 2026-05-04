Kurban Bayramı 2026 kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı? Kurban Bayramı ne zaman?
'Kurban Bayramı 2026 kaç gün?' sorusu hem tatil planı yapanların hem de öğrenci ve velilerin gündemindeki birinci konu. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala herkes 'Kurban Bayramı ne zaman?, 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? sorularının cevaplarını aramaya başladı. Kurban Bayramı resmi tatili 4,5 gün, peki tatil 9 güne uzatılacak mı? İşte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bu soruya verdiği cevap...
2026 Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Kurban Bayramı dört gözle beklenirken havaların ısınacağı bir tarihe denk gelmesinden dolayı tatil planları da yapıldı. 2026 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasını bekleyen vatandaşlar bir yandan da memleketlerine veya tatil beldelerine gitme planları yapıyor. Peki Kurban Bayramı 2026 kaç gün?
Bayramın dört günü hafta sonuyla birleşmesi, 'Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı?' sorusunu akla getiriyor. Kurban Bayramı'nın Salı günü başlaması, Pazartesi gününün de birleştirilerek, hafta sonuyla birlikte toplamda 9 günlük bir tatile dönüşebileceği yönündeki tahminleri artırıyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün olur mu?
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri ve günleri aşağıda belirtilmiştir:
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?
Bayramın birinci gününün Çarşamba olması nedeniyle, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı (arife) günlerinin tam gün idari izin kapsamına alınması durumunda tatil süresi bir önceki hafta sonuyla birleşerek toplamda 9 güne (23 Mayıs Cumartesi - 31 Mayıs Pazar arası) çıkabilir.
BAKAN ERSOY AÇIKLAMA YAPTI!
Şu an için resmi tatil süresi arife günü öğleden sonra başlamak üzere toplamda 4,5 gün olarak görülse de, gözler önümüzdeki haftalarda yapılması beklenen Kabine Toplantısı’na çevrilmiş durumda. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada , “9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar.” dedi.