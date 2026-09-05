KPSS YARIN SAAT KAÇTA? 2026 KPSS Lisans kaç dakika, sınava saat kaça kadar girilir?
KPSS yarın saat kaçta başlayacak? 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı kaç dakika sürecek? KPSS'ye son giriş saati kaç? Sınav binasına saat kaçtan sonra aday alınmayacak? KPSS Lisans oturumuna girecek binlerce aday, sınav saati, soru sayısı, süre ve bina giriş kurallarını araştırıyor. İşte 2026 KPSS Lisans sınavına ilişkin tüm detaylar.
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KPSS yarın saat kaçta yapılacak? KPSS Lisans sınavı saat kaçta başlayacak? Sınava girecek adaylar kaçta okulda olmalı? Kamu kurumlarında görev almak isteyen yüz binlerce adayın gündeminde bu sorular yer alıyor. İşte Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS sınavına dair merak edilen soruların kısa ve net yanıtları...
KPSS YARIN SAAT KAÇTA? 2026 KPSS LİSANS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve salonlarda zamanında hazır bulunmaları gerekiyor.
Sınav günü yaşanabilecek trafik, ulaşım yoğunluğu ve güvenlik kontrolleri nedeniyle adayların sınav merkezlerine erken gitmeleri tavsiye ediliyor. Uzmanlar, son dakikaya kalınmaması gerektiğini vurguluyor.
KPSS SINAVINA SAAT KAÇA KADAR GİRİLİR?
KPSS adaylarının en fazla araştırdığı konuların başında sınav binasına son giriş saati geliyor.
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavın 10.15'te başlayacak olması, adayların bu saate kadar giriş yapabileceği anlamına gelmiyor.
Bu nedenle adayların en geç saat 10.00'dan önce sınav binasında bulunmaları gerekiyor. Birkaç dakikalık gecikme bile sınava giriş hakkının kaybedilmesine neden olabilir.
2026 KPSS LİSANS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
KPSS kaç dakika? KPSS Lisans sınav süresi ne kadar? Soruların yanıtı sınav öncesi araştırılmaya devam ediyor.
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda adaylara toplam 130 dakika süre verilecek.
Adaylar bu süre içinde soruları yanıtlayacak ve zamanlarını doğru kullanarak en yüksek puanı almaya çalışacak. Özellikle zaman yönetimi, sınav başarısını doğrudan etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.
KPSS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda toplam 120 soru yer alacak.
Soru dağılımı şu şekilde olacak:
Genel Yetenek: 60 soru
Genel Kültür: 60 soru
Adaylar toplam 120 soruyu 130 dakika içerisinde yanıtlayacak.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuç tarihi de adayların merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor.
2026 KPSS Lisans sonuçlarının ekim ayında açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, ÖSYM tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda adayların erişimine açılacak.
KPSS ADAYLARINA SON UYARILAR
Sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için adayların şu noktalara dikkat etmesi gerekiyor:
Sınav giriş belgesini önceden kontrol edin.Geçerli kimlik belgenizi yanınıza almayı unutmayın.Sınav merkezinin konumunu bir gün önceden öğrenin.Trafik ve ulaşım yoğunluğunu hesaba katarak erken yola çıkın.
Saat 10.00'dan önce sınav binasında olun.Yasaklı eşyalar konusunda ÖSYM kurallarını inceleyin.
SIKÇA SORULAN SORULAR
KPSS yarın saat kaçta başlayacak?
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak.
KPSS'ye en geç saat kaçta girilir?
Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS kaç dakika sürecek?
Sınav süresi 130 dakika olarak uygulanacak.
KPSS'de kaç soru var?
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde toplam 120 soru bulunuyor.
Genel Yetenek ve Genel Kültür kaç soru?
Genel Yetenek testinde 60, Genel Kültür testinde 60 soru yer alıyor.
KPSS sınav merkezine kaçta gidilmeli?
Adayların sınav saatinden en az 1 saat önce sınav merkezinde olması öneriliyor.
KPSS'de geç kalanlar sınava alınır mı?
Hayır. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmıyor.
KPSS Lisans sınavı hangi oturumdan oluşuyor?
KPSS Lisans sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri aynı oturum içerisinde uygulanıyor.