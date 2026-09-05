KPSS YARIN SAAT KAÇTA? 2026 KPSS Lisans kaç dakika, sınava saat kaça kadar girilir?

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KPSS adaylarının en fazla araştırdığı konuların başında sınav binasına son giriş saati geliyor.



2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavın 10.15'te başlayacak olması, adayların bu saate kadar giriş yapabileceği anlamına gelmiyor.



Bu nedenle adayların en geç saat 10.00'dan önce sınav binasında bulunmaları gerekiyor. Birkaç dakikalık gecikme bile sınava giriş hakkının kaybedilmesine neden olabilir.