KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ | KPSS Lisans sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? Fotoğraflı belge nereden alınır?

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Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılacak binlerce adayın merakla beklediği KPSS Lisans sınav giriş belgesi erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girecek adayların bina ve salon atama işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.



Böylece adaylar, sınava hangi okulda, hangi binada ve hangi salonda gireceklerini öğrenebilecek. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar için en önemli belgelerden biri olan fotoğraflı sınava giriş belgeleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.