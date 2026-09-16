KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU İÇİN SON GÜN! ÖSYM AİS ekranı saat kaçta kapanıyor?
2026 KPSS Ortaöğretim geç başvurularında son güne girildi. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, bugün saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Geç başvuru ücreti 1.200 TL olarak uygulanıyor. Peki KPSS Ortaöğretim geç başvurusu nasıl yapılır, ücret nereye yatırılır? İşte ÖSYM AİS başvuru ekranı, son saat ve sınav takvimine ilişkin ayrıntılar...
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2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim için başvuru sürecinde sona gelindi. 27 Ağustos-8 Eylül tarihlerindeki normal başvuru dönemini kaçıran adaylara tanınan iki günlük ek süre bugün doluyor.
ÖSYM'nin takvimine göre 15 Eylül'de başlayan geç başvurular, 16 Eylül Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek.
Lise mezunlarının ve kılavuzdaki koşulları karşılayan mezuniyet aşamasındaki adayların katılabileceği sınav, 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU BUGÜN SAAT KAÇTA BİTECEK?
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde yer alan takvime göre KPSS Ortaöğretim geç başvuru ekranı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da kapanacak.
Geç başvuru işlemleri 15 Eylül Salı günü saat 10.00'da başlamıştı. Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ayrılan süre bu gece sona erecek.
Başvurunun geçerli olabilmesi için adayların başvuru bilgilerini sisteme kaydetmesi ve sınav ücretini belirtilen süre içerisinde ödemesi gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2026 NE KADAR?
2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti 1.200 TL olarak belirlendi.
Normal başvuru döneminde 800 TL olan sınav ücreti, geç başvuru günlerinde yüzde 50 artırımlı olarak uygulanıyor.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geç başvuru ücreti 1.200 TL, ödeme kanalı ise ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi olarak gösteriliyor.
Adayların başvuru işlemini tamamlayabilmek için sınav ücretini de süresi içerisinde yatırması gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Başvuru yapmak isteyen adaylar ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak 2026-KPSS Ortaöğretim başvuru ekranına ulaşabiliyor.
Adaylar, sistemde yer alan kimlik ve öğrenim bilgilerini kontrol ettikten sonra sınav merkezi tercihlerini yaparak başvuru işlemlerini sürdürebiliyor.
Sınav ücretinin ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yatırılmasının ardından başvurunun başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığı AİS üzerinden kontrol edilebiliyor.
Başvuru sürecinde işlem adımları adayın sistemde kayıtlı bilgilerine göre değişebiliyor. Özellikle eğitim bilgileri veya fotoğrafına ilişkin işlem yapması gereken adayların ÖSYM'nin başvuru kılavuzundaki açıklamaları esas alması gerekiyor.
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?
Geç başvuru döneminde sınav ücreti ÖSYM'nin Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yatırılıyor.
Adaylar sanalpos.osym.gov.tr adresinden ilgili sınavı seçerek banka veya kredi kartıyla ödeme yapabiliyor.
ÖSYM'nin güncel başvuru ekranında geç başvuru için belirtilen ücret 1.200 TL.
Başvuru bilgilerinin kaydedilmesinin ardından ödeme işleminin de tamamlanması gerekiyor. Ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçerli sayılmıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI 25 EKİM'DE YAPILACAK
Başvuruların tamamlanmasının ardından adayların önündeki bir sonraki önemli tarih 25 Ekim olacak.
ÖSYM'nin açıkladığı 2026 KPSS Ortaöğretim takvimi şöyle:
İşlem
Tarih
Normal başvuru dönemi
27 Ağustos-8 Eylül 2026
Geç başvuru dönemi
15-16 Eylül 2026
Geç başvuru bitiş saati
16 Eylül, 23.59
KPSS Ortaöğretim sınavı
25 Ekim 2026
Sonuçların açıklanması
19 Kasım 2026
Sınavın ardından adayların sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM'E KİMLER BAŞVURABİLİR?
KPSS Ortaöğretim, lise ve dengi ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylara yönelik düzenleniyor.
Sınava başvurabilecek adaylar arasında, ÖSYM kılavuzunda belirtilen koşulları karşılayan ve sınavın geçerlilik süresi içerisinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler de yer alıyor.
Adayların eğitim durumlarına ilişkin ayrıntılı koşullar, 2026 KPSS Ortaöğretim Başvuru Kılavuzu'nda bulunuyor.
DHBT'YE GİRECEK ADAYLAR İÇİN KPSS ORTAÖĞRETİM ŞARTI
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayları ilgilendiren Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.
DHBT başvuruları ise 22-30 Eylül tarihleri arasında alınacak.
ÖSYM'nin açıklamasına göre DHBT'ye ortaöğretim düzeyinden katılmak isteyen adayların, 25 Ekim'de yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavına başvurmuş ve sınava girmiş olması gerekiyor.