KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU İÇİN SON GÜN! ÖSYM AİS ekranı saat kaçta kapanıyor?

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Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayları ilgilendiren Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.

DHBT başvuruları ise 22-30 Eylül tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM'nin açıklamasına göre DHBT'ye ortaöğretim düzeyinden katılmak isteyen adayların, 25 Ekim'de yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavına başvurmuş ve sınava girmiş olması gerekiyor.