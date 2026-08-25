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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026? ÖSYM başvuru tarihleri, ücreti ve AİS ekranı

25.08.2026 - 12:05Güncellenme Tarihi:

KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 KPSS lise başvuru ücreti belli oldu mu? ÖSYM AİS ekranından başvuru nasıl yapılır? Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen binlerce lise mezunu aday, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için başvuru takvimini araştırıyor. İşte ÖSYM tarafından açıklanan başvuru tarihleri, sınav takvimi, başvuru ücreti ve AİS sistemiyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar.

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1KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026? ÖSYM başvuru tarihleri, ücreti ve AİS ekranı

Lise mezunları ve mezuniyet aşamasındaki adayların katılabileceği 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Özellikle "KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman?", "KPSS lise sınavı hangi tarihte yapılacak?", "Başvuru ücreti ne kadar olacak?" ve "AİS ekranı üzerinden başvuru nasıl tamamlanır?" soruları gündemdeki yerini koruyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri netleşmiş durumda.

2KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026? ÖSYM başvuru tarihleri, ücreti ve AİS ekranı

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?


ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günleri de belirlendi. Buna göre geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

3KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026? ÖSYM başvuru tarihleri, ücreti ve AİS ekranı

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ

Başvuruların başlangıcı: 27 Ağustos 2026
Başvuruların sona ermesi: 8 Eylül 2026
Geç başvuru tarihleri: 15-16 Eylül 2026
KPSS Ortaöğretim sınav tarihi: 25 Ekim 2026
Sonuç açıklama tarihi: 19 Kasım 2026

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4KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026? ÖSYM başvuru tarihleri, ücreti ve AİS ekranı

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?


Adaylar başvurularını aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirebilecek:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
ÖSYM Başvuru Merkezleri

Başvuru işlemleri sırasında adayların kimlik bilgilerini ve eğitim durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Başvurunun tamamlanabilmesi için sınav ücretinin de belirtilen süre içerisinde yatırılması şart.

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5KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026? ÖSYM başvuru tarihleri, ücreti ve AİS ekranı

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?


2026 KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti henüz resmi olarak açıklanmadı. Ücret bilgisi, ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzu ile netleşecek.

Adayların güncel ücret bilgisini başvuru döneminde yayımlanacak resmi kılavuzdan takip etmeleri gerekiyor.

6KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026? ÖSYM başvuru tarihleri, ücreti ve AİS ekranı

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?


2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak.

Sınav sonucunda adayların elde edeceği puanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim düzeyindeki kadrolarına yapılacak yerleştirme ve alımlarda kullanılacak.

7KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026? ÖSYM başvuru tarihleri, ücreti ve AİS ekranı

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

8KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026? ÖSYM başvuru tarihleri, ücreti ve AİS ekranı

KPSS ORTAÖĞRETİM AİS EKRANI NEDİR?


AİS, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olarak bilinen dijital başvuru platformudur. Adaylar bu sistem üzerinden;

AİS EKRANI

Sınav başvurusu yapabilir,
Başvuru bilgilerini güncelleyebilir,
Sınav giriş belgelerini görüntüleyebilir,
Sonuç bilgilerine erişebilir,
Tercih işlemlerini gerçekleştirebilir.
KPSS Ortaöğretim başvurularının büyük bölümü AİS sistemi üzerinden tamamlanmaktadır.