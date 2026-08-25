KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026? ÖSYM başvuru tarihleri, ücreti ve AİS ekranı

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Lise mezunları ve mezuniyet aşamasındaki adayların katılabileceği 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Özellikle "KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman?", "KPSS lise sınavı hangi tarihte yapılacak?", "Başvuru ücreti ne kadar olacak?" ve "AİS ekranı üzerinden başvuru nasıl tamamlanır?" soruları gündemdeki yerini koruyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri netleşmiş durumda.