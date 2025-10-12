Konya'da çiftçi yağmur beklerken ağaçlar çiçek verdi! Sıcaklıklar düşmeyince ortaya bu manzara çıktı

1

Normalde kar yağışı beklenen bu dönemde, mahallenin Tilkiçi Önü mevkiindeki ağaçların çiçek açtığı görüldü. Yöre sakinlerinden Ramazan Coşkun tarafından dün çekilen görüntüler, iklimdeki ani ve olağan dışı değişiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi.