GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKonya'da çiftçi yağmur beklerken ağaçlar çiçek verdi! Sıcaklıklar düşmeyince ortaya bu manzara çıktı
HaberlerGündem Haberleri Konya'da çiftçi yağmur beklerken ağaçlar çiçek verdi! Sıcaklıklar düşmeyince ortaya bu manzara çıktı

Konya'da çiftçi yağmur beklerken ağaçlar çiçek verdi! Sıcaklıklar düşmeyince ortaya bu manzara çıktı

12.10.2025 - 11:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak : KONYA (İHA) -

Konya’nın farklı bölgelerinde yağmur ve kar yağışının beklendiği bu günlerde, Bozkır ilçesine bağlı Yazdamı Mahallesi adeta baharı andıran görüntülere sahne oldu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte mahalledeki bazı ağaçlar çiçek açtı.

1Konya'da çiftçi yağmur beklerken ağaçlar çiçek verdi! Sıcaklıklar düşmeyince ortaya bu manzara çıktı

Normalde kar yağışı beklenen bu dönemde, mahallenin Tilkiçi Önü mevkiindeki ağaçların çiçek açtığı görüldü. Yöre sakinlerinden Ramazan Coşkun tarafından dün çekilen görüntüler, iklimdeki ani ve olağan dışı değişiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

2Konya'da çiftçi yağmur beklerken ağaçlar çiçek verdi! Sıcaklıklar düşmeyince ortaya bu manzara çıktı

Coşkun'un görüntülendiği ve ilkbaharı hatırlatan manzara, şaşkınlıkla karşılandı.

3Konya'da çiftçi yağmur beklerken ağaçlar çiçek verdi! Sıcaklıklar düşmeyince ortaya bu manzara çıktı

Uzmanlar, bu tarz erken çiçeklenme olaylarının genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan ve yağış düzenindeki değişikliklerden kaynaklanabildiğini belirtiyor.