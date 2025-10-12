Konya'da çiftçi yağmur beklerken ağaçlar çiçek verdi! Sıcaklıklar düşmeyince ortaya bu manzara çıktı
12.10.2025 - 11:38Güncellenme Tarihi:
Kaynak : KONYA (İHA)
Konya’nın farklı bölgelerinde yağmur ve kar yağışının beklendiği bu günlerde, Bozkır ilçesine bağlı Yazdamı Mahallesi adeta baharı andıran görüntülere sahne oldu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte mahalledeki bazı ağaçlar çiçek açtı.
1
Normalde kar yağışı beklenen bu dönemde, mahallenin Tilkiçi Önü mevkiindeki ağaçların çiçek açtığı görüldü. Yöre sakinlerinden Ramazan Coşkun tarafından dün çekilen görüntüler, iklimdeki ani ve olağan dışı değişiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi.
2
Coşkun'un görüntülendiği ve ilkbaharı hatırlatan manzara, şaşkınlıkla karşılandı.
3
Uzmanlar, bu tarz erken çiçeklenme olaylarının genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan ve yağış düzenindeki değişikliklerden kaynaklanabildiğini belirtiyor.