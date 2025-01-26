Konya'da 4 katlı bina çökmeden önce alt kattaki restoranın fayansları düşmeye başlamış
Konya'da enkaz altında kalan 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de sağ kurtarıldığı 4 katlı bina çökmeden önce, zemin kattaki balık restoranının duvarlarındaki fayansların düşmeye başladığı ortaya çıktı. O anlar çalışanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Restoranda çalışan, binada oturanların tahliye edilmesini sağlayan Abrurrahman Keji (17), “Üstümüzü değişirken fayanslar dökülmeye başladı. Ondan sonra yukarı çıkıp, dışarı çıktık. Yan tarafta camlar patlıyordu. Sonra yukarı apartmana çıktılar. Bina yıkılacak diye dairelerde oturanlara haber ettiler. Arkalarından ben de çıkıp haber verdim.'' dedi.
İsmail AKKAYA-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)-
• 26 Ocak 2025 - 14:58 • Son Güncelleme:
İsmail AKKAYA-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)-
• 26 Ocak 2025 - 14:58 • Son Güncelleme: