Konya'da 4 katlı bina çökmeden önce alt kattaki restoranın fayansları düşmeye başlamış

'BİNANIN YIKILACAĞINA DAİR EMARE YOKTU'

Binanın yıkılacağını dair önceden bir emare bulunmadığını belirten Demircioğlu, şunları söyledi:''Ancak o gün yan taraftaki arkadaşın kapısı bozulmuş. Benim de elimden geldiği için bana kapının ayarını yaptırdı. O gün akşama kadar burada durduk. Ama dediğine göre 'Ben kapıyı kapatmadan gittim' dedi. Eski yığma bina olduğu için ufak tefek sıvalarında ufak tefek şeyler vardı. Bir iki yıl önce bir aşağı tarafta bir su olmuş ama ben görmedim onu. Öyle bir şey de olsa zaten benim dükkanımın içerisine girer. Ben bir hem bodrumum vardı. Hem yukarısı vardı. Benim bodrumun içerisinde malzemeler vardı. Ben içeriyi sulayıp süpürmeye korkarım. Niye? Benim eşyalarımın hepsi demir, metal. Suyu gördüğü zaman paslanan bir şey. Birisi herhalde bir vana mı kırılmış veya tamir ediyormuş. O şekilde bir su kaçırdığını söylediler. Ben görmedim. Yıkılmaya dair emare hiçbir bugüne kadar yok. 20-25 yıldır da bu binadayım.''