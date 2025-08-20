Komandoların gözü doğada! Orman yangınlarına karşı tam teçhizat göreve başladılar

GAZETE VATAN ANA SAYFA
20.08.2025 - 12:50Güncellenme Tarihi:

Kırıkkale'de jandarma komandolar, orman yangını riskine karşı tam teçhizatlı olarak dron destekli devriye görevi yaptı.

Kırıkkale'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte orman yangını riskine karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar, Bedesten köyü sınırlarında yer alan ormanlık alanda tam teçhizatlı devriye görevi yaptı.

Bu sayede orman yangınlarının erken tespiti ve muhtemel yangınlara hızlı müdahale edilmesi hedeflendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Uğur Özcan, orman yangınlarının küresel ölçekte ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, "Ülkemiz, orman yangınlarıyla mücadelede dünyada ön sıralarda yer alıyor. Yangınların birçok kaynağı var.

"Bizim için yangın üçgeninin en önemli unsuru sıcaklık ve yanıcı maddedir. Sıcaklık artışları ve uzun süren kuraklıklar yangınların yayılmasını daha hızlı hale getirebilir" dedi.

