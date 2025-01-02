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Kocaeli'nde bir şahıs define ararken kazdığı kayanın altında kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde define aradığı iddia edilen şahıs, kazdığı kayanın altında kaldı. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, yaralı şahıs sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
• 02 Ocak 2025 - 09:28 • Son Güncelleme:
İHA
• 02 Ocak 2025 - 09:28 • Son Güncelleme:
1Kocaelinde bir şahıs define ararken kazdığı kayanın altında kaldı

Olay, 01.00 sıralarında Karaabdülbaki Köyü girişinde meydana geldi. İddiaya göre define arayan Cem D., bir kayanın altını kazdığı sırada kaya yerinden oynadı.

2Kocaelinde bir şahıs define ararken kazdığı kayanın altında kaldı

Sol ayağı kayanın altında kalan şahıs, kendi imkanları ile çıkamayınca 112 acil çağrı merkezine haber verildi.

3Kocaelinde bir şahıs define ararken kazdığı kayanın altında kaldı

Olay yerine kısa sürede AFAD, itfaiye, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4ACI İÇİNDE İNLEDİ

ACI İÇİNDE İNLEDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralı Cem D.'yi kurtarmak için operasyon başlattı. Ekiplerin kurtarma operasyonu sırasında yaralı acı içinde inledi.

5Kocaelinde bir şahıs define ararken kazdığı kayanın altında kaldı

Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından şahıs, bulunduğu yerden kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

6Kocaelinde bir şahıs define ararken kazdığı kayanın altında kaldı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın sol ayağının hasar gördüğü öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.