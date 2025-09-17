Kocaeli'nde 22 yıldır kullandığı protez bacağı ömrünü tamamladı! Yenisinin maliyeti 2 milyon TL

4

Kabak, çocuklarıyla rahatlıkla ilgilenebilmeyi istediğini ifade ederek, "Türkiye'de bu kalça eklemi üretimi yapılmıyor maalesef. Avrupa üzerinden, Almanya ve İtalya'dan geliyor. O yüzden avro üzerinden fiyatlandırılıyor. 5 yıl önce avro 8 lirayken bugün 45 lirayı geçti. Bu da maliyeti çok artırdı. Hastalık süreci zaten uzun ve yorucuydu. Fiziksel acıları olduğu kadar ekonomik boyutu da bana çok ağır oldu gerçekten. Fizik tedavi sürecim var, protez masrafları var. Bunların tamamı beni ve ailemi çok yordu. Tek hayalim, diğer anneler gibi çocuklarımın elinden tutup, onlarla yürümek. Yeniden ayağa kalkabilmek, kızlarımı okula götürmek istiyorum.