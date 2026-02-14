Kızının komşusuna güvendi, hayatı kabusa döndü! Bankada öğrenince hayatının şokunu yaşadı

5

Yaşadığı olayı anlatan Gazi Özdemir, "Bir kişinin Türkiye genelinde mağdur ettiği insanlardan birisiyim. Kızım komşusuyla birlikte bize ziyarete geldi. 300 bin liraya yakın borcum var. Sohbet esnasında bunları konuştuk. Bana, ‘Ben senin borcunu kapatmaya çalışacağım' diyerek benim telefonumu aldı. Kendisinde de 2 tane telefon vardı. Benim telefonumu aldıktan sonra kendindeki telefonla da bir şeyler yaptı. Bankalara yüz tanıması yapacağını söyledi. Tüm banka hesaplarıma yüz tanıma profilimi kullandı. Kimliğimi de istedi ayrıca. Olaydan yaklaşık 1 ay sonra telefon numaramı değiştirdiğim için bankaya gittim. Banka görevlisiyle görüştüğümde bana, ‘Senin hesabında bloke var' dedi. ‘Nasıl olur, benim ömrü hayatımda böyle bir şey olmadı' dedim. Banka personeli ekranı bana doğru çevirip, ‘Bu insanı tanıyor musun?' diye sordu. Tanıdığımı söyledim. ‘Bu sürekli sana para göndermiş' dedi. Ben dolandırıldığımı anladım, mağdur oldum. Ben perişan oldum başkası perişan olmasın" dedi.Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.