Kışlık hazırlık telaşı başladı! Salçalık biber ve domates fiyatları belli oldu

4

Salçamızı yapıp şehir dışında yaşayan yakınlarımıza da gönderiyoruz diyen Müzeyyen Onuş, "Kadınların işi burada da zor. Salçaydı, biberdi, geline hizmet et, kıza hizmet et derken uğraşıyoruz. Düziçi'nden buraya geldim. Bafra biberi almak için geldim.Bafra biberi çok güzel verim veriyor, onun için tercih ediyorum. Allah satanlardan da alanlardan da razı olsun.Ev yapımı salçayla hazır salça arasında çok fark var. Hazır salçanın tadıyla elde yapılan salçanın tadı bir olur mu çocuğum.Ev salçası yemeği güzel eder, düğün yemeklerine ayrı bir lezzet verir. Misafirlerimizi de salçamızın güzel rengi ve tadıyla ağırlıyoruz. Bizim için salçada tat kadar renk de önemli.Evimiz ve rızkımız için yaptığımızdan zahmeti gözümüz görmüyor. Oğlana yapıyoruz, kıza yapıyoruz, arkadaşlarımıza yapıyoruz, burada olmayan yakınlarımıza yapıyoruz. Dışarıdan gelip buradan salçalık biber alıyoruz, salçamızı yapıp şehir dışında yaşayan yakınlarımıza da gönderiyoruz. Böylece memleketimize de bir faydamız oluyor" diye konuştu.