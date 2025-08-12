GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKıskanç kadın Taksim'de terör estirdi! Sevgilisi dahil 3 kişiyi bıçakladı
HaberlerGündem Haberleri Kıskanç kadın Taksim'de terör estirdi! Sevgilisi dahil 3 kişiyi bıçakladı

Kıskanç kadın Taksim'de terör estirdi! Sevgilisi dahil 3 kişiyi bıçakladı

12.08.2025 - 11:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)

Taksim'de sevgilisiyle eğlenmek için gece kulübüne giden H.Ç., sevgilisinin yakınlık gösterdiği kadını kıskandı. Kıskançlık krizine giren kadın elindeki bıçakla kadını, sevgilisini ve kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi yaraladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan kadın tutuklandı.

1Kıskanç kadın Taksim'de terör estirdi! Sevgilisi dahil 3 kişiyi bıçakladı

Olay, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Ç. isimli kadın sevgilisi Ö.B. ile birlikte gece kulübüne geldi.

2Kıskanç kadın Taksim'de terör estirdi! Sevgilisi dahil 3 kişiyi bıçakladı

Burada eğlendikleri sırada M.Ü. isimli kadın Ö.B.’ye yakınlık gösterdi. Bu durumdan rahatsız olan H.Ç., kıskançlık krizine girdi. İçeride çıkan tartışma bir anda caddeye taştı.

3Kıskanç kadın Taksim'de terör estirdi! Sevgilisi dahil 3 kişiyi bıçakladı

Eline bıçak alan H.Ç., kıskandığı kadın M.Ü., sevgilisi Ö.B. ve kavgayı ayırmak isteyen C.A.‘yı bıçakla yaraladı.

4

Olayın ardından çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, kadının kimliğini tespit etti.

5Kıskanç kadın Taksim'de terör estirdi! Sevgilisi dahil 3 kişiyi bıçakladı

Devam eden çalışmalarda H.Ç. olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Emniyete götürülen H.Ç.'nin ifadesinde "Sevgilimi kıskandığım için yaptım" dediği öğrenildi.

6Kıskanç kadın Taksim'de terör estirdi! Sevgilisi dahil 3 kişiyi bıçakladı

Hakkındaki adli işlemler tamamlanan H.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.