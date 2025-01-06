Kınalıada açıklarında yetişkin yunusun yaptığı hareket bilim dünyasını harekete geçirdi!
İstanbul Kınalıada açıklarında yetişkin bir yunusun yavru yunusa defalarca vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bilim insanları, 'Infanticide' olarak nitelendirilen yavru öldürme davranışının deniz memelilerinde dünyada nadiren kayıt altına alındığını belirterek, konuyla ilgili bilimsel bir makale yayınladı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, "53 saniye, çok kısa bir video kaydı; ama dünyada çok az olan bir kayıt, çok az olan bir gözlem. Görüntüyü aldık. Sonuçta bilimsel makalesini yazdık. Dünya kamuoyu ve bilim camiasıyla bunu paylaştık. Çoğunlukla erkeklerin yaptığı düşünülüyor. Kendi üreme başarısını artırmak için bu davranışı yaptığını düşünüyoruz" dedi.
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-
• 06 Ocak 2025 - 16:46 • Son Güncelleme:
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-
• 06 Ocak 2025 - 16:46 • Son Güncelleme: