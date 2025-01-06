Kınalıada açıklarında yetişkin yunusun yaptığı hareket bilim dünyasını harekete geçirdi!

'EŞSİZ BİLGİLERE ULAŞMAMIZI SAĞLIYOR'

Tonay, videonun önce sosyal medyaya yansıdığını ardından dalgıç Fibay Korkmaz'a ulaştıklarını belirterek, "Görüntüyü aldık. Sonuçta bilimsel makalesini yazdık. Dünya kamuoyu ve bilim camiasıyla bunu paylaştık. Çok önemli bir kayıt dediğim gibi. Çünkü hayvanların hem biyolojileri hem davranışları, hem üreme stratejileri, hem sosyal yapılarıyla alakalı eşsiz bilgilere ulaşmamızı sağlıyor bu tür kayıtlar. Artık herşeyle ilgili fotoğraf video çekiliyor. Bu görüntülere ulaşılabiliyor olması da çok güzel birşey. Vatandaşlarımızın böyle görüntüler çektikleri zaman direkt bize ulaştırmaları bilimsel çalışmalarımız için çok önemli veri kaynakları" diye konuştu.