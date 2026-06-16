Kilis'te tescilli lezzetin sırrı çözüldü! 20 yıllık usta Oruk kebabının sırrını verdi: İşte Antep usulüyle arasındaki o fark

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Lezzetini veren en önemli unsurlar koyun eti kullanılması ve özel baharatlarıdır. Bir miktar yağlı olması gerekir. Ustalık ve etin iyi yoğrulması da çok önemlidir. Bazen kıvamı tutturulamadığında kebap dağılabiliyor" diye konuştu.



Gaziantep'te yapılan simit kebabıyla Kilis oruk kebabı arasında fark bulunduğunu belirten Gençoğlu, Gaziantep usulünde et oranının daha düşük, bulgur oranının ise daha yüksek olduğunu söyledi.



Oruk kebabını tadan vatandaşlar ise kebabın oldukça lezzetli olduğunu ifade ederek, Kilis mutfağının önemli tatlarından biri olduğunu dile getirdi.