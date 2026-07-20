Kilis'te Oylum Höyük'te tarihe ışık tutan çalışma: 38'inci kez başlıyor

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Oylum Höyük'ün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en uzun kazı projesi olduğunu ifade eden Engin, "Özellikle Tunç çağlarında burasının bölgesel bir yönetim merkezi olduğunu ortaya koyan mimari ve yazılı belgeler, Oylum Höyük'ün bu dönemdeki önemine işaret ediyor. Bulunduğu konum itibarıyla Anadolu Platosu ile Suriye düzlükleri arasında, diğer taraftan Doğu Akdeniz'e uzanan yollar üzerinde bulunması, bu bereketli coğrafyayla birlikte Oylum Höyük'ü tarihsel süreçte önemli bir yere oturtuyor" şeklinde konuştu.