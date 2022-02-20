Kibariye’nin davalık olan villası mahkeme kararıyla satıldı!

İş insanı Sebahattin Girgin, 2019 yılında 4.5 milyon liraya aldığı villanın Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık tarafından bir başkasına da satıldığını öne sürerek ‘dolandırıcılık’ iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

Villanın satışı mahkeme kararıyla yapıldı.

15 milyon liralık satış sonrası evin yeni sahibi, davada da adı geçen Ahmet Serin oldu. Satıştan Kibariye ve eşine düşen payın ise küçük bir miktar olduğu söyleniyor.