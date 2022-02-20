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MagazinKibariye’nin davalık olan villası mahkeme kararıyla satıldı!
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Kibariye’nin davalık olan villası mahkeme kararıyla satıldı!

Kibariye’nin davalık olan villası satıldı. Kibariye'nin, borçları yüzünden satışa çıkarmak zorunda kaldığı villayı İş insanı Sebahattin Girgin almıştı. Daha sonra Sebahattin Girgin, villanın Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık tarafından bir başkasına da satıldığını öne sürerek ‘dolandırıcılık’ iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

20.02.2022 - 10:27 |
Kibariye’nin davalık olan villası mahkeme kararıyla satıldı!

İş insanı Sebahattin Girgin, 2019 yılında 4.5 milyon liraya aldığı villanın Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık tarafından bir başkasına da satıldığını öne sürerek ‘dolandırıcılık’ iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

Villanın satışı mahkeme kararıyla yapıldı.

15 milyon liralık satış sonrası evin yeni sahibi, davada da adı geçen Ahmet Serin oldu. Satıştan Kibariye ve eşine düşen payın ise küçük bir miktar olduğu söyleniyor.

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Kibariye’nin davalık olan villası mahkeme kararıyla satıldı!

Kibariye’nin davalık olan villası mahkeme kararıyla satıldı!

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