Kendini 'Lübnanlı Murat' olarak tanıtan dolandırıcı 'Hataylı İsmail' çıktı!

POLİSTE 5 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada Eleni M.’yi dolandıran kişiyi takibe aldı. 'Lübnanlı Murat' olarak tanınan şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelinin 'Lübnanlı Murat' ı kullandığı aslında Hataylı olduğu ve adının da İsmail ortaya çıktı. Şüphelinin daha önceden poliste 5 suç kaydı olduğu belirledi. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde paraların sahte olduğunu bilmediğini söyleyen İsmail D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.