Kazı Kazan oynadı! 40 milyon TL’lik ikramiye kazandı! "Kazıdıktan sonra geri geldi, inanamadık"

500’e Katla Kazı Kazan oynayan Mustafa Barut “İbrahim kardeşimiz çok şanslı birisidir. Sürekli onun bayisinden alıyorum. 40 milyon TL bu bayiden çıktı, hayırlı olsun. Eğer 40 milyon TL bana çıkmış olsaydı kendime ve çocuklarıma ev alırdım. Araba alırdım. Geri kalanını dağıtırdım. Parayı değerlendirmeye çalışırdım” diye konuştu. Bülent Çelik de “Bu kardeşim de yıllardır burada esnaf ama çok şanslıdır gerçekten kendisi. O büyük ikramiyeyi verdi. Kendisi iyi, düzgün, dürüst ve temiz çalışan bir arkadaş. Bir de gerçekten çok şanslılar. 40 milyon TL buradan çıktı. Tanıdığımız bir insan aldı. Ona da hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. 40 milyon TL bana çıksaydı birazını yardım kuruluşlarına verirdim, birazını değerlendirirdim. Çocuklarım okuyor, onlara harcardım. Kendim gezerdim, biraz da yardımda bulunurdum" ifadelerini kullandı. Uğur Sağıroğlu ise “Çıkan kişi şanslı kişiymiş. Parayı bulduğu için sevinmeli. Şanslı olana çıkıyor. Bana çıksaydı dünyam değişirdi. Ev alırdım, yazlık alırdım. Oynuyoruz, şansımızı deniyoruz ama kısmet işi bu. Kime nerede ne çıkacağı belli olmuyor” dedi.